https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780109513.html

За время спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены

За время спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены - РИА Новости, 25.03.2022

За время спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены

В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:31

2022-03-25T16:31

2022-03-25T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

генштаб вс россии

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", - сказал он.

украина

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, генштаб вс россии, россия