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За время спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены
За время спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены - РИА Новости, 25.03.2022
За время спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены
В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:31
2022-03-25T16:31
2022-03-25T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
генштаб вс россии
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, генштаб вс россии, россия
За время спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены
Генерал-полковник Рудской: в ходе спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 ранены