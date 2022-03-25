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Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб
Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб
Основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен, заявил в пятницу на брифинге начальник... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:23
2022-03-25T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
генштаб вс россии
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", - сказал Рудской.Он рассказал, что за восемь лет в зоне украинской так называемой "операции объединенных сил", подготовлена глубокоэшелонированная, хорошо укрепленная в инженерном отношении полоса обороны, которая представляет собой систему монолитных долговременных бетонных сооружений."В этой связи, чтобы минимизировать потери военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ЛНР и ДНР ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам", - пояснил Рудской.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, генштаб вс россии, украина, вооруженные силы украины
16:23 25.03.2022
 
Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб

Генерал-полковник Рудской: основные задачи первого этапа спецоперации выполнены

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", - сказал Рудской.
Он рассказал, что за восемь лет в зоне украинской так называемой "операции объединенных сил", подготовлена глубокоэшелонированная, хорошо укрепленная в инженерном отношении полоса обороны, которая представляет собой систему монолитных долговременных бетонных сооружений.
"В этой связи, чтобы минимизировать потери военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ЛНР и ДНР ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам", - пояснил Рудской.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреГенштаб ВС РоссииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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