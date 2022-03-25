https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780105057.html

Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб

Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022

Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, заявил Генштаб

Основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен, заявил в пятницу на брифинге начальник... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:23

2022-03-25T16:23

2022-03-25T16:23

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

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генштаб вс россии

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", - сказал Рудской.Он рассказал, что за восемь лет в зоне украинской так называемой "операции объединенных сил", подготовлена глубокоэшелонированная, хорошо укрепленная в инженерном отношении полоса обороны, которая представляет собой систему монолитных долговременных бетонных сооружений."В этой связи, чтобы минимизировать потери военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ЛНР и ДНР ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам", - пояснил Рудской.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, генштаб вс россии, украина, вооруженные силы украины