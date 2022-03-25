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Три четверти россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Медведев

Три четверти россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022

Три четверти россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Медведев

Проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины поддерживает подавляющее большинство граждан России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:10

2022-03-25T09:10

2022-03-25T09:40

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины поддерживает подавляющее большинство граждан России, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, ссылаясь на результаты социологических исследований.Медведев подчеркнул, что на фоне последних событий российское общество объединилось, что ярко продемонстрировал недавний концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией."И это не я так считаю, это показывает социология, все данные обнародуются, и что бы там ни писали, ни говорили наши злопыхатели, эта консолидация очевидна. <…> Я уже не говорю о демонстрации такого рода единства, как, например, недавно было в "Лужниках". Понимаете, это дорогого стоит, и это показывает, как люди воспринимают проблемы, с которыми столкнулась наша страна", — указал зампред СБ.По словам Медведева, критиковать решения руководства страны — это нормально и является частью демократии, но "нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, дмитрий медведев, совет федерации рф