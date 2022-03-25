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Медведев назвал антигосударственную линию во время операции предательством

Медведев назвал антигосударственную линию во время операции предательством - РИА Новости, 25.03.2022

Медведев назвал антигосударственную линию во время операции предательством

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что во время такой ситуации, как военная спецоперация на Украине, нельзя проводить антигосударственную линию РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:04

2022-03-25T09:04

2022-03-25T09:24

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

украина

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что во время такой ситуации, как военная спецоперация на Украине, нельзя проводить антигосударственную линию в России и критиковать страну, находясь за границей, поскольку это является предательством."Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть – это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство", - сказал Медведев РИА Новости.Медведев подчеркнул, что в истории России такие вещи случались, причем и в относительно недавний период. "Когда люди уезжали за границу и начинали критиковать свое государство. Знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну", - отметил Медведев."Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведётся. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это", - резюмировал зампредседателя Совбеза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев: "Проводить антигосударственную линию во время военной спецоперации – это предательство" Медведев в интервью РИА Новости заявил, что критиковать власть - это нормально, но проводить антигосударственную линию во время военной спецоперации - это предательство. Он отметил, что, по данным соцопросов, три четверти россиян поддерживают операцию на Украине. 2022-03-25T09:04 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, украина, дмитрий медведев, совет безопасности рф