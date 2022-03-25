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Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение - РИА Новости, 25.03.2022
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Вологодская область
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Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение
Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение - РИА Новости, 25.03.2022
Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение
Вологодская область будет развивать туризм во взаимодействии с госкорпорацией "Туризм. РФ", соответствующее соглашение подписали глава региона Олег Кувшинников... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:45
2022-03-25T12:45
вологодская область
вытегорский район
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 25 мар – РИА Новости. Вологодская область будет развивать туризм во взаимодействии с госкорпорацией "Туризм. РФ", соответствующее соглашение подписали глава региона Олег Кувшинников и директор госкорпорации Сергей Суханов, сообщает пресс-служба областного правительства."Соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ" позволит эффективнее реализовывать инвестиционные проекты в этой отрасли. Новый импульс для развития получат три основных туристско-рекреационных кластера. Детальная проработка этих направлений позволит привлечь государственные и частные инвестиции, построить новые объекты туристической инфраструктуры, создать новые рабочие места и сделать территории комфортными и благоустроенными", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.Речь идет о трех кластерах, один из которых - "Русские берега" - направлен на развитие водного туризма на основном круизном маршруте России "Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург" и проходит по территории Череповецкого, Кирилловского, Вытегорского районов Вологодской области. В рамках этого проекта ведется реконструкция набережных в Череповце, Вологде, Устье-Кубенском и Вытегре, берегоукрепительные и дноуглубительные работы на реках Шексне, Вологде, Кубене. Часть работ на объектах началась в 2020-2021 годах.Второй проект позволит "вырасти" до статуса федерального региональному проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Третий кластера "Резные кружева" направлен на сохранение исторического облика Вологды.
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вытегорский район, олег кувшинников
12:45 25.03.2022
 

Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение

© Фото : Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников / ВКонтактеЦеремония подписания соглашения между Вологодской область и ГК "Туризм. РФ"
Церемония подписания соглашения между Вологодской область и ГК Туризм. РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников / ВКонтакте
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ВОЛОГДА, 25 мар – РИА Новости. Вологодская область будет развивать туризм во взаимодействии с госкорпорацией "Туризм. РФ", соответствующее соглашение подписали глава региона Олег Кувшинников и директор госкорпорации Сергей Суханов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ" позволит эффективнее реализовывать инвестиционные проекты в этой отрасли. Новый импульс для развития получат три основных туристско-рекреационных кластера. Детальная проработка этих направлений позволит привлечь государственные и частные инвестиции, построить новые объекты туристической инфраструктуры, создать новые рабочие места и сделать территории комфортными и благоустроенными", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 14:42Вологодская область
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Речь идет о трех кластерах, один из которых - "Русские берега" - направлен на развитие водного туризма на основном круизном маршруте России "Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург" и проходит по территории Череповецкого, Кирилловского, Вытегорского районов Вологодской области. В рамках этого проекта ведется реконструкция набережных в Череповце, Вологде, Устье-Кубенском и Вытегре, берегоукрепительные и дноуглубительные работы на реках Шексне, Вологде, Кубене. Часть работ на объектах началась в 2020-2021 годах.
Второй проект позволит "вырасти" до статуса федерального региональному проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Третий кластера "Резные кружева" направлен на сохранение исторического облика Вологды.
"Перед нами стоит амбициозная, но абсолютно выполнимая задача – обеспечить двукратное увеличение турпотока в Вологодскую область к 2030 году", - отметил Кувшинников.
 
Вологодская областьВытегорский районОлег Кувшинников
 
 
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