Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение
© Фото : Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников / ВКонтактеЦеремония подписания соглашения между Вологодской область и ГК "Туризм. РФ"
ВОЛОГДА, 25 мар – РИА Новости. Вологодская область будет развивать туризм во взаимодействии с госкорпорацией "Туризм. РФ", соответствующее соглашение подписали глава региона Олег Кувшинников и директор госкорпорации Сергей Суханов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ" позволит эффективнее реализовывать инвестиционные проекты в этой отрасли. Новый импульс для развития получат три основных туристско-рекреационных кластера. Детальная проработка этих направлений позволит привлечь государственные и частные инвестиции, построить новые объекты туристической инфраструктуры, создать новые рабочие места и сделать территории комфортными и благоустроенными", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.
Речь идет о трех кластерах, один из которых - "Русские берега" - направлен на развитие водного туризма на основном круизном маршруте России "Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург" и проходит по территории Череповецкого, Кирилловского, Вытегорского районов Вологодской области. В рамках этого проекта ведется реконструкция набережных в Череповце, Вологде, Устье-Кубенском и Вытегре, берегоукрепительные и дноуглубительные работы на реках Шексне, Вологде, Кубене. Часть работ на объектах началась в 2020-2021 годах.
Второй проект позволит "вырасти" до статуса федерального региональному проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Третий кластера "Резные кружева" направлен на сохранение исторического облика Вологды.
"Перед нами стоит амбициозная, но абсолютно выполнимая задача – обеспечить двукратное увеличение турпотока в Вологодскую область к 2030 году", - отметил Кувшинников.