https://ria.ru/20220325/soglashenie-1780036266.html

Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение

Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение - РИА Новости, 25.03.2022

Вологодская область и ГК "Туризм. РФ" подписали соглашение

Вологодская область будет развивать туризм во взаимодействии с госкорпорацией "Туризм. РФ", соответствующее соглашение подписали глава региона Олег Кувшинников... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:45

2022-03-25T12:45

2022-03-25T12:45

вологодская область

вытегорский район

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 25 мар – РИА Новости. Вологодская область будет развивать туризм во взаимодействии с госкорпорацией "Туризм. РФ", соответствующее соглашение подписали глава региона Олег Кувшинников и директор госкорпорации Сергей Суханов, сообщает пресс-служба областного правительства."Соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ" позволит эффективнее реализовывать инвестиционные проекты в этой отрасли. Новый импульс для развития получат три основных туристско-рекреационных кластера. Детальная проработка этих направлений позволит привлечь государственные и частные инвестиции, построить новые объекты туристической инфраструктуры, создать новые рабочие места и сделать территории комфортными и благоустроенными", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.Речь идет о трех кластерах, один из которых - "Русские берега" - направлен на развитие водного туризма на основном круизном маршруте России "Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург" и проходит по территории Череповецкого, Кирилловского, Вытегорского районов Вологодской области. В рамках этого проекта ведется реконструкция набережных в Череповце, Вологде, Устье-Кубенском и Вытегре, берегоукрепительные и дноуглубительные работы на реках Шексне, Вологде, Кубене. Часть работ на объектах началась в 2020-2021 годах.Второй проект позволит "вырасти" до статуса федерального региональному проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Третий кластера "Резные кружева" направлен на сохранение исторического облика Вологды.

https://ria.ru/20220311/podderzhka-1777668565.html

вытегорский район

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Артем Смирнов

вытегорский район, олег кувшинников