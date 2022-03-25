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Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/smi-1780015048.html
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну - РИА Новости, 25.03.2022
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские СМИ не должны проиграть в информационной войне, которая идет за умы людей. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:16
2022-03-25T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
минск
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские СМИ не должны проиграть в информационной войне, которая идет за умы людей.Глава государства отметил, что в мире сейчас идет полномасштабная информационная война за умы людей и будущее детей."Вы видите, как грубо против нас воюют (на Западе - ред.). Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа (американского идеолога "цветных революций" - ред.) и Геббельса", - сказал Лукашенко.
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в мире, москва, минск, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:16 25.03.2022
 
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские СМИ не должны проиграть в информационной войне, которая идет за умы людей.

"Мы проиграть эту войну не можем. У нас хорошее исходное положение, поэтому мы и не должны ее проиграть, если не допустим глобальных ошибок", - сказал Лукашенко на совещании о текущих вопросах деятельности средств массовой информации. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Глава государства отметил, что в мире сейчас идет полномасштабная информационная война за умы людей и будущее детей.
"Вы видите, как грубо против нас воюют (на Западе - ред.). Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа (американского идеолога "цветных революций" - ред.) и Геббельса", - сказал Лукашенко.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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