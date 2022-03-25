https://ria.ru/20220325/smi-1780015048.html
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну - РИА Новости, 25.03.2022
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские СМИ не должны проиграть в информационной войне, которая идет за умы людей. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:16
2022-03-25T11:16
2022-03-25T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
минск
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские СМИ не должны проиграть в информационной войне, которая идет за умы людей.Глава государства отметил, что в мире сейчас идет полномасштабная информационная война за умы людей и будущее детей."Вы видите, как грубо против нас воюют (на Западе - ред.). Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа (американского идеолога "цветных революций" - ред.) и Геббельса", - сказал Лукашенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, минск, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от СМИ не проиграть информационную войну