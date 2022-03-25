03:52 25.03.2022 (обновлено: 04:01 25.03.2022)
Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой
Плененный боевик "Азова" Смыков заявил, что украинская срочная служба – хуже, чем тюрьма
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинская срочная служба — хуже чем, тюрьма, рассказал корреспонденту РИА Новости сдавшийся в плен военный украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков.
"Я пошел (в "Азов". — Прим. ред.) в 2018 году, чтобы… скажем так, у меня не получилось с универом, я работал, и поскольку я не служил срочную службу, мне она угрожала. То есть неявка на срочную службу — тюрьма, явка на срочную службу — это, в принципе, даже, наверное, чуть хуже тюрьмы, поскольку там творится вообще бардак. Было принято решение обойти данную вещь, и со знакомым пошли на контракт (в "Азов". — Прим. ред.)", — рассказал Смыков.
Он утверждает, что нацистских взглядов не исповедует. При этом руки и торс опрашиваемого покрыты татуировками, которые имеют хождение в ультраправых кругах.
Он также утверждает, что в "Азове" любой, кто увольняется, должен подписать контракт резервиста и затем по первому вызову явиться к месту прохождения службы.
По словам Смыкова, он был вызван из оперативного резерва и был приписан оператором взвода огневой поддержки первого батальона разведки полка "Азов".
Второго марта отправился на задание — доставка гранатометов нацистскому бандформированию "SS Медведи". Его группа попала в засаду, все, по утверждению Смыкова, были убиты, кроме него. Шестого марта он вышел к позициям войск ДНР для сдачи в плен.
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