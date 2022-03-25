https://ria.ru/20220325/sluzhba-1779974462.html

Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой

Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой - РИА Новости, 25.03.2022

Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой

Украинская срочная служба — хуже чем, тюрьма, рассказал корреспонденту РИА Новости сдавшийся в плен военный украинского националистического полка "Азов" (против РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T03:52

2022-03-25T03:52

2022-03-25T04:01

в мире

донецкая народная республика

украина

батальон "азов"

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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинская срочная служба — хуже чем, тюрьма, рассказал корреспонденту РИА Новости сдавшийся в плен военный украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков.Он утверждает, что нацистских взглядов не исповедует. При этом руки и торс опрашиваемого покрыты татуировками, которые имеют хождение в ультраправых кругах.Он также утверждает, что в "Азове" любой, кто увольняется, должен подписать контракт резервиста и затем по первому вызову явиться к месту прохождения службы.По словам Смыкова, он был вызван из оперативного резерва и был приписан оператором взвода огневой поддержки первого батальона разведки полка "Азов".Второго марта отправился на задание — доставка гранатометов нацистскому бандформированию "SS Медведи". Его группа попала в засаду, все, по утверждению Смыкова, были убиты, кроме него. Шестого марта он вышел к позициям войск ДНР для сдачи в плен.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/aviatsiya-1779974104.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

украина

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, украина, батальон "азов"