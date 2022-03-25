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Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой - РИА Новости, 25.03.2022
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Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой
Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой - РИА Новости, 25.03.2022
Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой
Украинская срочная служба — хуже чем, тюрьма, рассказал корреспонденту РИА Новости сдавшийся в плен военный украинского националистического полка "Азов" (против РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:52
2022-03-25T04:01
в мире
донецкая народная республика
украина
батальон "азов"
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинская срочная служба — хуже чем, тюрьма, рассказал корреспонденту РИА Новости сдавшийся в плен военный украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков.Он утверждает, что нацистских взглядов не исповедует. При этом руки и торс опрашиваемого покрыты татуировками, которые имеют хождение в ультраправых кругах.Он также утверждает, что в "Азове" любой, кто увольняется, должен подписать контракт резервиста и затем по первому вызову явиться к месту прохождения службы.По словам Смыкова, он был вызван из оперативного резерва и был приписан оператором взвода огневой поддержки первого батальона разведки полка "Азов".Второго марта отправился на задание — доставка гранатометов нацистскому бандформированию "SS Медведи". Его группа попала в засаду, все, по утверждению Смыкова, были убиты, кроме него. Шестого марта он вышел к позициям войск ДНР для сдачи в плен.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220325/aviatsiya-1779974104.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, батальон "азов"
03:52 25.03.2022 (обновлено: 04:01 25.03.2022)
 
Боевик "Азова" сравнил украинскую срочную службу с тюрьмой

Плененный боевик "Азова" Смыков заявил, что украинская срочная служба – хуже, чем тюрьма

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинская срочная служба — хуже чем, тюрьма, рассказал корреспонденту РИА Новости сдавшийся в плен военный украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков.

"Я пошел (в "Азов". — Прим. ред.) в 2018 году, чтобы… скажем так, у меня не получилось с универом, я работал, и поскольку я не служил срочную службу, мне она угрожала. То есть неявка на срочную службу тюрьма, явка на срочную службу это, в принципе, даже, наверное, чуть хуже тюрьмы, поскольку там творится вообще бардак. Было принято решение обойти данную вещь, и со знакомым пошли на контракт (в "Азов". — Прим. ред.)", — рассказал Смыков.

Он утверждает, что нацистских взглядов не исповедует. При этом руки и торс опрашиваемого покрыты татуировками, которые имеют хождение в ультраправых кругах.
Он также утверждает, что в "Азове" любой, кто увольняется, должен подписать контракт резервиста и затем по первому вызову явиться к месту прохождения службы.
По словам Смыкова, он был вызван из оперативного резерва и был приписан оператором взвода огневой поддержки первого батальона разведки полка "Азов".
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Второго марта отправился на задание — доставка гранатометов нацистскому бандформированию "SS Медведи". Его группа попала в засаду, все, по утверждению Смыкова, были убиты, кроме него. Шестого марта он вышел к позициям войск ДНР для сдачи в плен.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБатальон "Азов"
 
 
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