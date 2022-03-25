https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html

В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России

В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 25.03.2022

В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России

Житель Артема Приморского края оштрафован на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T05:43

2022-03-25T05:43

2022-03-25T05:43

происшествия

артёмовский городской округ

украина

вооруженные силы рф

россия

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Житель Артема Приморского края оштрафован на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает региональное УМВД.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что оштрафован депутат думы Артемовского городского округа Семен Сесекин.Ранее местные СМИ со ссылкой на слова депутата сообщили, что на него составлен административный протокол из-за репоста на его странице в соцсети сообщения о несогласованном митинге против военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220323/shtraf-1779551690.html

артёмовский городской округ

украина

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, артёмовский городской округ, украина, вооруженные силы рф, россия, владивосток