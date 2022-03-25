В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России
В Приморье депутата оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Житель Артема Приморского края оштрафован на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает региональное УМВД.
"В Артемовском городском округе Приморского края пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который на своей странице в социальной сети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации... Артемовец признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что оштрафован депутат думы Артемовского городского округа Семен Сесекин.
Ранее местные СМИ со ссылкой на слова депутата сообщили, что на него составлен административный протокол из-за репоста на его странице в соцсети сообщения о несогласованном митинге против военной операции на Украине.