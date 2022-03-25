Рейтинг@Mail.ru
В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html
В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России
В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 25.03.2022
В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России
Житель Артема Приморского края оштрафован на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T05:43
2022-03-25T05:43
происшествия
артёмовский городской округ
украина
вооруженные силы рф
россия
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Житель Артема Приморского края оштрафован на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает региональное УМВД.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что оштрафован депутат думы Артемовского городского округа Семен Сесекин.Ранее местные СМИ со ссылкой на слова депутата сообщили, что на него составлен административный протокол из-за репоста на его странице в соцсети сообщения о несогласованном митинге против военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220323/shtraf-1779551690.html
артёмовский городской округ
украина
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, артёмовский городской округ, украина, вооруженные силы рф, россия, владивосток
05:43 25.03.2022
 
В Приморье депутата оштрафовали за дискредитацию ВС России

В Приморье депутата оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Житель Артема Приморского края оштрафован на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает региональное УМВД.
"В Артемовском городском округе Приморского края пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который на своей странице в социальной сети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации... Артемовец признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что оштрафован депутат думы Артемовского городского округа Семен Сесекин.
Ранее местные СМИ со ссылкой на слова депутата сообщили, что на него составлен административный протокол из-за репоста на его странице в соцсети сообщения о несогласованном митинге против военной операции на Украине.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 04:13
Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных
 
ПроисшествияАртёмовский городской округУкраинаВооруженные силы РФРоссияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала