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Шредер назвал причину событий на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
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Шредер назвал причину событий на Украине
Шредер назвал причину событий на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Шредер назвал причину событий на Украине
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал события на Украине следствием "политического провала" при построении системы безопасности, пишет Die Welt. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:44
2022-03-25T09:44
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал события на Украине следствием "политического провала" при построении системы безопасности, пишет Die Welt."Мы не создали архитектуру безопасности, учитывающую изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены", — заявил политик на конференции по безопасности в Турции.По мнению Шредера, Европа в конце концов увеличит оборонный потенциал и возьмет на себя большую отвественность за обеспечение безопасности.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, россия
09:44 25.03.2022
 
Шредер назвал причину событий на Украине

Экс-канцлер Германии Шредер назвал ситуацию на Украине следствием политического провала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал события на Украине следствием "политического провала" при построении системы безопасности, пишет Die Welt.
"Мы не создали архитектуру безопасности, учитывающую изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены", — заявил политик на конференции по безопасности в Турции.
По мнению Шредера, Европа в конце концов увеличит оборонный потенциал и возьмет на себя большую отвественность за обеспечение безопасности.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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