https://ria.ru/20220325/shreder-1779993177.html

Шредер назвал причину событий на Украине

Шредер назвал причину событий на Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Шредер назвал причину событий на Украине

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал события на Украине следствием "политического провала" при построении системы безопасности, пишет Die Welt. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:44

2022-03-25T09:44

2022-03-25T09:44

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал события на Украине следствием "политического провала" при построении системы безопасности, пишет Die Welt."Мы не создали архитектуру безопасности, учитывающую изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены", — заявил политик на конференции по безопасности в Турции.По мнению Шредера, Европа в конце концов увеличит оборонный потенциал и возьмет на себя большую отвественность за обеспечение безопасности.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220320/oligarkhi-1779036755.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Максим Зубков

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, россия