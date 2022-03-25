https://ria.ru/20220325/shpigel-1780012296.html
Бизнесмена Шпигеля госпитализировали из СИЗО в предынфарктном состоянии
Бизнесмена Шпигеля госпитализировали из СИЗО в предынфарктном состоянии - РИА Новости, 25.03.2022
Бизнесмена Шпигеля госпитализировали из СИЗО в предынфарктном состоянии
Арестованный глава компании "Биотэк" Борис Шпигель госпитализирован в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:05
2022-03-25T11:05
2022-03-25T11:07
происшествия
борис шпигель
иван белозерцев
пензенская область
дело ивана белозерцева
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Арестованный глава компании "Биотэк" Борис Шпигель госпитализирован в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина."Стало известно, что Бориса Шпигеля из СИЗО "Матросская тишина" на скорой госпитализировали в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии", - сказала она.Дружинина подчеркнула, что правозащитники не раз обращали внимание на то, что из-за плохого состояния здоровья бизнесмен не может находиться под арестом.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца. Однако им было отказано.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20220209/belozertsev-1771794993.html
https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борис шпигель, иван белозерцев, пензенская область, дело ивана белозерцева
11:05 25.03.2022 (обновлено: 11:07 25.03.2022)
Бизнесмена Шпигеля госпитализировали из СИЗО в предынфарктном состоянии
ОНК: арестованного бизнесмена Шпигеля поместили в больницу в предынфарктном состоянии
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Арестованный глава компании "Биотэк" Борис Шпигель госпитализирован в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
"Стало известно, что Бориса Шпигеля
из СИЗО "Матросская тишина
" на скорой госпитализировали в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии", - сказала она.
Дружинина подчеркнула, что правозащитники не раз обращали внимание на то, что из-за плохого состояния здоровья бизнесмен не может находиться под арестом.
Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца. Однако им было отказано.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК
РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.