https://ria.ru/20220325/sholts-1780178484.html

Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах

Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах - РИА Новости, 25.03.2022

Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах

В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:23

2022-03-25T22:23

2022-03-25T22:23

экономика

россия

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы до сих пор исходим из того, что договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в евро или долларах", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, согласовали ли лидеры ЕС общую позицию по поводу требований России платить за будущие поставки газа из России в рублях.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, олаф шольц, германия