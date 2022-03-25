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Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах - РИА Новости, 25.03.2022
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Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах
Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах - РИА Новости, 25.03.2022
Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах
В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:23
2022-03-25T22:23
экономика
россия
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы до сих пор исходим из того, что договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в евро или долларах", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, согласовали ли лидеры ЕС общую позицию по поводу требований России платить за будущие поставки газа из России в рублях.
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экономика, россия, олаф шольц, германия
22:23 25.03.2022
 
Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах

Канцлер ФРГ Шольц: договоры с Россией о газе предусматривают оплату в евро и долларах

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы до сих пор исходим из того, что договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в евро или долларах", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, согласовали ли лидеры ЕС общую позицию по поводу требований России платить за будущие поставки газа из России в рублях.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 19:38
Минфин Германии выступил против отказа от газовых контрактов с Россией
 
ЭкономикаРоссияОлаф ШольцГермания
 
 
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