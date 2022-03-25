https://ria.ru/20220325/sholts-1780178484.html
Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах
Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах - РИА Новости, 25.03.2022
Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах
В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:23
2022-03-25T22:23
2022-03-25T22:23
экономика
россия
олаф шольц
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_1439e87fdc472bfd3e1891b39c982ba9.jpg
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы до сих пор исходим из того, что договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в евро или долларах", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, согласовали ли лидеры ЕС общую позицию по поводу требований России платить за будущие поставки газа из России в рублях.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_f39d1f49a94508944847fbadb90e5f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олаф шольц, германия
Шольц: договоры по поставке газа предусматривают оплату в евро и долларах
Канцлер ФРГ Шольц: договоры с Россией о газе предусматривают оплату в евро и долларах