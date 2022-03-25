https://ria.ru/20220325/seyshely-1780101130.html

Сейшелы ждут российских туристов и не планируют санкций

Сейшелы ждут российских туристов и не планируют санкций - РИА Новости, 25.03.2022

Сейшелы ждут российских туристов и не планируют санкций

Сейшельские Острова остаются суверенным государством и не будут следовать примеру отдельных стран при введении санкций против России, заявил президент... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:49

2022-03-25T16:49

2022-03-25T16:49

туризм

туризм

россия

сейшельские острова

украина

оон

american express

блокирование системами visa и mastercard карт ряда банков в рф

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МОСКВА, 25 мар — РИА. Сейшельские Острова остаются суверенным государством и не будут следовать примеру отдельных стран при введении санкций против России, заявил президент республики Сейшельские Острова Вавел Рамкалаван, чьи слова цитирует Seychelles News Agency."Если ООН установит санкции, то мы их будем применять как член ООН", — сказал он, при этом призывая глав России и Украины сесть за стол переговоров.Политик заявил, что наша страна остается ведущим туристическим рынком для Сейшельских островов, хотя россияне не могут расплачиваться тут картами Visa, Mastercard и American Express.По его словам, на Сейшелах нет проблем с использованием наличных, но их необходимо задекларировать, иначе деньги могут быть конфискованы.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

россия

сейшельские острова

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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