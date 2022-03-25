https://ria.ru/20220325/seyshely-1780101130.html
Сейшелы ждут российских туристов и не планируют санкций
Сейшелы ждут российских туристов и не планируют санкций - РИА Новости, 25.03.2022
Сейшелы ждут российских туристов и не планируют санкций
Сейшельские Острова остаются суверенным государством и не будут следовать примеру отдельных стран при введении санкций против России, заявил президент... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:49
2022-03-25T16:49
2022-03-25T16:49
туризм
туризм
россия
сейшельские острова
украина
оон
american express
блокирование системами visa и mastercard карт ряда банков в рф
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МОСКВА, 25 мар — РИА. Сейшельские Острова остаются суверенным государством и не будут следовать примеру отдельных стран при введении санкций против России, заявил президент республики Сейшельские Острова Вавел Рамкалаван, чьи слова цитирует Seychelles News Agency."Если ООН установит санкции, то мы их будем применять как член ООН", — сказал он, при этом призывая глав России и Украины сесть за стол переговоров.Политик заявил, что наша страна остается ведущим туристическим рынком для Сейшельских островов, хотя россияне не могут расплачиваться тут картами Visa, Mastercard и American Express.По его словам, на Сейшелах нет проблем с использованием наличных, но их необходимо задекларировать, иначе деньги могут быть конфискованы.
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сейшелы ждут российских туристов и не планируют санкций
Президент Сейшел заявил, что в стране ждут туристов из России и не поддержат санкции