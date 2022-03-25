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Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлили еще на один сезон
Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлили еще на один сезон - РИА Новости, 25.03.2022
Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлили еще на один сезон
Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и Денисом Власенко в главных ролях продлен на второй сезон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:17
2022-03-25T13:17
2022-03-25T13:17
культура
новости культуры
аглая тарасова
андрей мерзликин
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и Денисом Власенко в главных ролях продлен на второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI."На данный момент проект посмотрели 1,5 миллиона домохозяйств. Команда приступит к съемкам второго сезона в том же составе, режиссером вновь станет Егор Чичканов", — говорится в релизе.В первом сезоне главный герой Борис (Андрей Мерзликин), которому приходится заниматься шантажом и грабежом, собирается завязать. Он мечтает открыть кондитерскую. Но после того, как бандит сообщает боссу о своем решении, Бориса убивают. Впрочем, прощаться с персонажем рано. Борис в прямом смысле восстал из мертвых. Теперь цель бывшего преступника — выяснить, кто его убил и украл все сбережения. Кроме Мерзликина, в комедии снимались Денис Власенко, Аглая Тарасова, Павел Чинарев и другие.Финальная серия первого сезона комедии "И снова здравствуйте!" выйдет 30 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аглая тарасова, андрей мерзликин, кино и сериалы
Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлили еще на один сезон
Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлен на второй сезон
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и Денисом Власенко в главных ролях продлен на второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.
"На данный момент проект посмотрели 1,5 миллиона домохозяйств. Команда приступит к съемкам второго сезона в том же составе, режиссером вновь станет Егор Чичканов", — говорится в релизе.
В первом сезоне главный герой Борис (Андрей Мерзликин), которому приходится заниматься шантажом и грабежом, собирается завязать. Он мечтает открыть кондитерскую. Но после того, как бандит сообщает боссу о своем решении, Бориса убивают. Впрочем, прощаться с персонажем рано. Борис в прямом смысле восстал из мертвых. Теперь цель бывшего преступника — выяснить, кто его убил и украл все сбережения.
Кроме Мерзликина, в комедии снимались Денис Власенко, Аглая Тарасова, Павел Чинарев и другие.
"Второй сезон, как и положено хорошему продолжению, будет ярче, громче, смешнее. Вернутся уже полюбившиеся зрителю герои, появятся неожиданные персонажи. Борису придется защищать свою новую необычную "семью". А семейные сборища, как мы знаем, – это всегда повод для хорошей ссоры", — говорит Чичканов.
Финальная серия первого сезона комедии "И снова здравствуйте!" выйдет 30 марта.