https://ria.ru/20220325/series-1779863378.html

Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлили еще на один сезон

Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлили еще на один сезон - РИА Новости, 25.03.2022

Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" продлили еще на один сезон

Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и Денисом Власенко в главных ролях продлен на второй сезон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:17

2022-03-25T13:17

2022-03-25T13:17

культура

новости культуры

аглая тарасова

андрей мерзликин

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комедийный сериал "И снова здравствуйте!" с Андреем Мерзликиным и Денисом Власенко в главных ролях продлен на второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI."На данный момент проект посмотрели 1,5 миллиона домохозяйств. Команда приступит к съемкам второго сезона в том же составе, режиссером вновь станет Егор Чичканов", — говорится в релизе.В первом сезоне главный герой Борис (Андрей Мерзликин), которому приходится заниматься шантажом и грабежом, собирается завязать. Он мечтает открыть кондитерскую. Но после того, как бандит сообщает боссу о своем решении, Бориса убивают. Впрочем, прощаться с персонажем рано. Борис в прямом смысле восстал из мертвых. Теперь цель бывшего преступника — выяснить, кто его убил и украл все сбережения. Кроме Мерзликина, в комедии снимались Денис Власенко, Аглая Тарасова, Павел Чинарев и другие.Финальная серия первого сезона комедии "И снова здравствуйте!" выйдет 30 марта.

https://ria.ru/20220205/kino-1771137557.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аглая тарасова, андрей мерзликин, кино и сериалы