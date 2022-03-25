https://ria.ru/20220325/sdek-1780037937.html

В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой

В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.03.2022

В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой

Пользователи сервиса логистической компании СДЭК по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:46

2022-03-25T12:46

2022-03-25T12:46

технологии

белоруссия

россия

в мире

армения

украина

сдэк

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса логистической компании СДЭК по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11.08 мск.О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Армении и некоторых других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.

https://ria.ru/20220324/pochta-1779818925.html

белоруссия

россия

армения

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, белоруссия, россия, в мире, армения, украина, сдэк, происшествия, интернет