https://ria.ru/20220325/sdek-1780037937.html
В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой
В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.03.2022
В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса логистической компании СДЭК по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:46
2022-03-25T12:46
2022-03-25T12:46
технологии
белоруссия
россия
в мире
армения
украина
сдэк
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса логистической компании СДЭК по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11.08 мск.О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Армении и некоторых других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
https://ria.ru/20220324/pochta-1779818925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белоруссия, россия, в мире, армения, украина, сдэк, происшествия, интернет
В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса компании СДЭК по всему миру сообщили о сбоях в его работе