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В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.03.2022
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В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой
В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.03.2022
В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса логистической компании СДЭК по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:46
2022-03-25T12:46
технологии
белоруссия
россия
в мире
армения
украина
сдэк
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса логистической компании СДЭК по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11.08 мск.О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Армении и некоторых других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
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технологии, белоруссия, россия, в мире, армения, украина, сдэк, происшествия, интернет
12:46 25.03.2022
 
В работе сервиса СДЭК произошел глобальный сбой

Пользователи сервиса компании СДЭК по всему миру сообщили о сбоях в его работе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТаможенная обработка почтовых отправлений
Таможенная обработка почтовых отправлений - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса логистической компании СДЭК по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11.08 мск.
О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Армении и некоторых других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
Отделение Укрпочты - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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"Укрпочта" попросила исключить Россию из Всемирного почтового союза
 
ТехнологииБелоруссияРоссияВ миреАрменияУкраинаСДЭКПроисшествияИнтернет
 
 
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