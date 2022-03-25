https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780181145.html

Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России

Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России - РИА Новости, 25.03.2022

Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России

Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:54

2022-03-25T22:54

2022-03-25T23:11

в мире

эммануэль макрон

европа

россия

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В то же время, французский лидер подчеркнул важность сохранять каналы диалога с Россией, чтобы добиться мирного завершения конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/bayden-1780152039.html

европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, европа, россия