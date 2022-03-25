https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780181145.html
Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России
Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России - РИА Новости, 25.03.2022
Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России
Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:54
2022-03-25T22:54
2022-03-25T23:11
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В то же время, французский лидер подчеркнул важность сохранять каналы диалога с Россией, чтобы добиться мирного завершения конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, эммануэль макрон, европа, россия
22:54 25.03.2022 (обновлено: 23:11 25.03.2022)
Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России
Макрон: лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России
ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы зафиксировали подготовку дополнительных санкций, у нас была важная, скоординированная работа. Они будут подготовлены, если ситуация (на Украине- ред.) ухудшится", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу.
В то же время, французский лидер подчеркнул важность сохранять каналы диалога с Россией, чтобы добиться мирного завершения конфликта на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.