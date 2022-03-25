https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780168891.html

Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью

Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью - РИА Новости, 25.03.2022

Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью

Новый пакет британских санкций является еще одним примером продолжающейся слепой ярости Лондона, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании в связи... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:36

2022-03-25T20:36

2022-03-25T20:36

в мире

лондон

россия

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 25 мар – РИА Новости. Новый пакет британских санкций является еще одним примером продолжающейся слепой ярости Лондона, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании в связи с очередными санкциями против России."Новый пакет санкций, объявленный правительством Великобритании 24 марта 2022 года, является еще одним примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент. Рассматриваем это как очередную главу антироссийского сценария в попытках очернить и ослабить нашу страну, в котором украинский кризис цинично используется в качестве предлога", - отметили в дипмиссии.Там указали, что, вводя санкции против организаций и частных лиц, Великобритания, по сути, стреляет себе в ногу, демонстрируя абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям" и принципам неприкосновенности частной собственности. "Это очередной удар по репутации Лондона как надежного финансового и политического центра", - говорится в заявлении.Британия накануне расширила санкционный список в связи с российский спецоперацией на Украине, включив в него 59 российских компаний и частных лиц. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/bayden-1780152039.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, лондон, россия, санкции в отношении россии