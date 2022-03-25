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Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью - РИА Новости, 25.03.2022
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Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью
Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью - РИА Новости, 25.03.2022
Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью
Новый пакет британских санкций является еще одним примером продолжающейся слепой ярости Лондона, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании в связи... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:36
2022-03-25T20:36
в мире
лондон
россия
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 25 мар – РИА Новости. Новый пакет британских санкций является еще одним примером продолжающейся слепой ярости Лондона, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании в связи с очередными санкциями против России."Новый пакет санкций, объявленный правительством Великобритании 24 марта 2022 года, является еще одним примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент. Рассматриваем это как очередную главу антироссийского сценария в попытках очернить и ослабить нашу страну, в котором украинский кризис цинично используется в качестве предлога", - отметили в дипмиссии.Там указали, что, вводя санкции против организаций и частных лиц, Великобритания, по сути, стреляет себе в ногу, демонстрируя абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям" и принципам неприкосновенности частной собственности. "Это очередной удар по репутации Лондона как надежного финансового и политического центра", - говорится в заявлении.Британия накануне расширила санкционный список в связи с российский спецоперацией на Украине, включив в него 59 российских компаний и частных лиц. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/bayden-1780152039.html
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в мире, лондон, россия, санкции в отношении россии
20:36 25.03.2022
 
Посольство России назвало новые британские санкции слепой яростью

Посольство России в Лондоне назвало новые британские санкции слепой яростью

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
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ЛОНДОН, 25 мар – РИА Новости. Новый пакет британских санкций является еще одним примером продолжающейся слепой ярости Лондона, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании в связи с очередными санкциями против России.
"Новый пакет санкций, объявленный правительством Великобритании 24 марта 2022 года, является еще одним примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент. Рассматриваем это как очередную главу антироссийского сценария в попытках очернить и ослабить нашу страну, в котором украинский кризис цинично используется в качестве предлога", - отметили в дипмиссии.
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Там указали, что, вводя санкции против организаций и частных лиц, Великобритания, по сути, стреляет себе в ногу, демонстрируя абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям" и принципам неприкосновенности частной собственности. "Это очередной удар по репутации Лондона как надежного финансового и политического центра", - говорится в заявлении.
Британия накануне расширила санкционный список в связи с российский спецоперацией на Украине, включив в него 59 российских компаний и частных лиц. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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