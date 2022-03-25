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Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор - РИА Новости, 25.03.2022
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Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор
Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор - РИА Новости, 25.03.2022
Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор
Швейцария присоединяется к пакету санкций, введенных Евросоюзом против России, в частности, запрещает новые инвестиции в российский энергетический сектор,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:12
2022-03-25T19:14
в мире
швейцария
россия
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцария присоединяется к пакету санкций, введенных Евросоюзом против России, в частности, запрещает новые инвестиции в российский энергетический сектор, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны."Решение Федерального совета от 25 марта означает, что Швейцария продолжает соблюдать меры, введенные ЕС 9 и 15 марта… Экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора теперь запрещен. Также запрещено участие в предприятиях, работающих в энергетическом секторе, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям", - говорится в заявлении.Кроме того, вводится запрет на поставки стали и железа из России, вывоз в РФ предметов роскоши и товаров, используемых для морского судоходства. В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми государственными компаниями и предоставление услуг кредитного рейтинга. При этом швейцарское правительство приняло решение об определенных отступлениях от финансовых санкций в гуманитарных целях, чтобы облегчить работу гуманитарных организаций.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, швейцария, россия, санкции в отношении россии
19:12 25.03.2022 (обновлено: 19:14 25.03.2022)
 
Швейцария запретила новые инвестиции в российский энергетический сектор

Швейцарские власти ввели запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцария присоединяется к пакету санкций, введенных Евросоюзом против России, в частности, запрещает новые инвестиции в российский энергетический сектор, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.
"Решение Федерального совета от 25 марта означает, что Швейцария продолжает соблюдать меры, введенные ЕС 9 и 15 марта… Экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора теперь запрещен. Также запрещено участие в предприятиях, работающих в энергетическом секторе, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям", - говорится в заявлении.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
Кроме того, вводится запрет на поставки стали и железа из России, вывоз в РФ предметов роскоши и товаров, используемых для морского судоходства. В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми государственными компаниями и предоставление услуг кредитного рейтинга. При этом швейцарское правительство приняло решение об определенных отступлениях от финансовых санкций в гуманитарных целях, чтобы облегчить работу гуманитарных организаций.
Западные страны из-за ситуации на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
 
В миреШвейцарияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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