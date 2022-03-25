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Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 25.03.2022
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Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД
Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 25.03.2022
Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД
Российская сторона практически не начала еще вводить ответные меры на санкции Запада, сообщил в эфире "Россия 24" директор Департамента экономического... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:16
2022-03-25T16:27
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона практически не начала еще вводить ответные меры на санкции Запада, сообщил в эфире "Россия 24" директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры", - сказал он.
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санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, экономика
16:16 25.03.2022 (обновлено: 16:27 25.03.2022)
 
Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД

МИД: Россия практически еще не начала вводить ответные меры на санкции Запада

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона практически не начала еще вводить ответные меры на санкции Запада, сообщил в эфире "Россия 24" директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры", - сказал он.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
16:11
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством
 
Санкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияЭкономика
 
 
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