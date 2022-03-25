https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780102430.html

Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД

Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 25.03.2022

Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД

Российская сторона практически не начала еще вводить ответные меры на санкции Запада, сообщил в эфире "Россия 24" директор Департамента экономического... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:16

2022-03-25T16:16

2022-03-25T16:27

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона практически не начала еще вводить ответные меры на санкции Запада, сообщил в эфире "Россия 24" директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры", - сказал он.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780099966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, экономика