https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780102430.html
Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД
Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 25.03.2022
Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД
Российская сторона практически не начала еще вводить ответные меры на санкции Запада, сообщил в эфире "Россия 24" директор Департамента экономического... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:16
2022-03-25T16:16
2022-03-25T16:27
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона практически не начала еще вводить ответные меры на санкции Запада, сообщил в эфире "Россия 24" директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры", - сказал он.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780099966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, экономика
16:16 25.03.2022 (обновлено: 16:27 25.03.2022)
Россия практически не начала отвечать на санкции, заявили в МИД
МИД: Россия практически еще не начала вводить ответные меры на санкции Запада