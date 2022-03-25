https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780101740.html

МИД предупредил, к чему приведут санкции против России

МИД предупредил, к чему приведут санкции против России - РИА Новости, 25.03.2022

МИД предупредил, к чему приведут санкции против России

Санкции против России приведут к тому, что в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, к инфляции, заявил директор департамента экономического сотрудничества... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:15

2022-03-25T16:15

2022-03-25T16:34

россия

дмитрий биричевский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

санкции в отношении россии

евросоюз

украина

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Санкции против России приведут к тому, что в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, к инфляции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Эти все беспрецедентные ограничения и запреты в отношении нашей страны приведут к тому, что в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, к инфляции, которая и так достигла пика в период пандемии", - сказал Биричевский в эфире "Россия 24".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780036171.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, в мире