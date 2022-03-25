16:15 25.03.2022 (обновлено: 16:34 25.03.2022)
МИД предупредил, к чему приведут санкции против России
Глава департамента МИД Биричевский: санкции против России приведут к падению мирового ВВП
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Санкции против России приведут к тому, что в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, к инфляции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Эти все беспрецедентные ограничения и запреты в отношении нашей страны приведут к тому, что в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, к инфляции, которая и так достигла пика в период пандемии", - сказал Биричевский в эфире "Россия 24".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.