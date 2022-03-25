https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780098614.html

Отзеркалили: ЦБ ответил на антироссийские санкции

Отзеркалили: ЦБ ответил на антироссийские санкции - РИА Новости, 25.03.2022

Отзеркалили: ЦБ ответил на антироссийские санкции

После заморозки Западом российских золотовалютных резервов ЦБ ограничил движение средств в недружественные страны. Иностранцам нельзя продавать ценные бумаги и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:28

2022-03-25T17:28

2022-03-25T17:49

экономика

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

сша

россия

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МОСКВА, 25 мар— РИА Новости, Ирина Бадмаева. После заморозки Западом российских золотовалютных резервов ЦБ ограничил движение средств в недружественные страны. Иностранцам нельзя продавать ценные бумаги и переводить деньги за рубеж. На что это повлияет, разбиралось РИА Новости.Никого не выпускатьСША и ЕС в конце февраля перекрыли доступ почти к половине международных резервов России. Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов, уточнил министр финансов Антон Силуанов.Эти деньги годами накапливали на черный день. "В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок", — поясняют в ЦБ.Теперь сократились возможности поддерживать рубль, подпитывать деньгами банки, сдерживать инфляцию. Запад не позволит Москве использовать сбережения, чтобы ослабить санкции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Избежать блокировки активов в долларах и евро было нельзя. "Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена", — уточнили в ЦБ.Но это не осталось без последствий и для Запада. Москва применила зеркальные санкции.ЦБ запретил нерезидентам из 43 недружественных стран переводить деньги из России за границу. Причем как физическим, так и юридическим лицам. Эти правила пока действуют до конца марта.Нерезиденты из других государств могут отправлять финансовые средства за рубеж, но не больше пяти тысяч долларов в месяц. Таким образом, ЦБ пытается удержать валюту на внутреннем рынке и поддержать экономическую стабильность.Ограничения не касаются россиян, а также граждан СНГ, то есть главным образом трудовых мигрантов. Столь значительные суммы они редко отправляют на родину.Этим ЦБ не ограничился. Отечественным брокерам теперь нельзя продавать ценные бумаги по поручению иностранных клиентов."Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии", — сообщил ЦБ в телеграм-канале.По сути, Банк России решил не возвращать зарубежным партнерам деньги. Ими регулятор временно пополнит государственные резервы.Другими словам, сколько Запад заблокировал, столько же Россия оставит у себя."Внешнее финансирование подорожало. В некоторых случаях оно практически невозможно. Замораживание платежей снизит нагрузку", — отмечает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова.Санкциям нет конца и краяСписка компаний, по которым приостановят выплаты, пока нет. Неизвестна валюта погашения обязательств. "Принятое решение не значит, что всем организациям запретили рассчитываться по долгам иностранным контрагентам из недружественных стран", — уточняет собеседница РИА Новости.Аналитики ожидают, что правительственная комиссия будет редко одобрять платежи. "Скорее всего, выплаты по облигациям не запретят. Но тут все упрется в финансовых агентов. Они могут просто не принять деньги. Такое уже происходит. То есть западные страны в определенной степени сами себя лишают дохода от обязательств российских компаний", — объясняет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Например, на днях "Северсталь" не смогла погасить купон по облигациям почти на 12,5 миллиона долларов. Citibank отклонил платеж из-за санкций против владельца компании Алексея Мордашова.Аналитики считают прецедент тревожным.Действительно, российский эмитент перечисляет валюту, а иностранный банк-агент инвесторам ее не зачисляет. В результате деньги арестовываются, замораживаются.Еще немного — и о свободном движении капитала по миру вовсе не придется говорить. Стороны обмениваются санкциями. "Это может максимально отдалить экономики", — предупреждает Николай Вавилов.Сейчас российские монетарные власти пытаются нивелировать влияние внешних шоков доступными способами и с наименьшими побочными эффектами."ЦБ отвечает за стабильность на финансовом рынке и устойчивость национальной валюты. С этой точки зрения его действия оправданны, поскольку средства из инвестиционных проектов не будут выводить", — указывает Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.Золото международных резервов находится в хранилищах ЦБ в стране. Но Минфин США запретил любые операции с драгметаллом, имеющим отношение к России.В конце января золото в госрезервах России составляло 21 процент на сумму в 132,26 миллиарда долларов.Неясно, какие еще санкции в арсенале Запада, как на них отреагирует ЦБ. Поэтому аналитики не спешат с выводами."Сейчас курс по валютам искусственный, не отражающий реальности. Прогнозировать бессмысленно. К тому же торговые объемы небольшие", — подчеркивает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. По сути, созданы условия, при которых неинтересно покупать доллар. Хотя на черном рынке он все равно пользуется большим спросом.

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

сша

россия

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), сша, россия