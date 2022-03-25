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Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 25.03.2022
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Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России
Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 25.03.2022
Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России
Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:40
2022-03-25T12:47
санкции в отношении россии
в мире
россия
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС."Уже скоро будет разработан очередной пакет санкций", - сказал Моравецкий.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, польша, матеуш моравецкий
12:40 25.03.2022 (обновлено: 12:47 25.03.2022)
 
Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России

Премьер Польши Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
"Уже скоро будет разработан очередной пакет санкций", - сказал Моравецкий.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 17:00
Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
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