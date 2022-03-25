https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780036171.html
Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России
Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 25.03.2022
Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России
Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:40
2022-03-25T12:40
2022-03-25T12:47
санкции в отношении россии
в мире
россия
польша
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553509_0:0:3310:1861_1920x0_80_0_0_601d794030cd49ba0fdfa014b5b448d8.jpg
ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС."Уже скоро будет разработан очередной пакет санкций", - сказал Моравецкий.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220322/polsha-1779488072.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553509_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2c50a7c1bd0e6c8f8922fea9bea486d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, польша, матеуш моравецкий
12:40 25.03.2022 (обновлено: 12:47 25.03.2022)
Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России
Премьер Польши Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России