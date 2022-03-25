https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780036171.html

Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России

Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 25.03.2022

Моравецкий анонсировал новый пакет санкций Евросоюза против России

Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:40

2022-03-25T12:40

2022-03-25T12:47

санкции в отношении россии

в мире

россия

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС."Уже скоро будет разработан очередной пакет санкций", - сказал Моравецкий.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, польша, матеуш моравецкий