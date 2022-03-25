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Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
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Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров
Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров
Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:22
2022-03-25T12:41
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.Министр добавил, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики"."Подавляющее большинство стран мира заинтересованы в развитии равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов, которые заложены в уставе ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государства. Запад его грубейшим образом попирает и навязывает всем свое превосходство", - сказал министр.При этом Лавров заметил, что "мы проходили в нашей истории, да и в истории Европы, подобные попытки подмять под себя все, всех и вся", и подчеркнул, что подобные попытки "обречены на провал".
https://ria.ru/20220325/rossiya-1780022954.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:22 25.03.2022 (обновлено: 12:41 25.03.2022)
 
Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что большинство стран мира не введет санкции против России

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.
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Министр добавил, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики".
"Подавляющее большинство стран мира заинтересованы в развитии равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов, которые заложены в уставе ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государства. Запад его грубейшим образом попирает и навязывает всем свое превосходство", - сказал министр.
При этом Лавров заметил, что "мы проходили в нашей истории, да и в истории Европы, подобные попытки подмять под себя все, всех и вся", и подчеркнул, что подобные попытки "обречены на провал".
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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