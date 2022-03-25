https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780031752.html

Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров

Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022

Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров

Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:22

2022-03-25T12:22

2022-03-25T12:41

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.Министр добавил, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики"."Подавляющее большинство стран мира заинтересованы в развитии равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов, которые заложены в уставе ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государства. Запад его грубейшим образом попирает и навязывает всем свое превосходство", - сказал министр.При этом Лавров заметил, что "мы проходили в нашей истории, да и в истории Европы, подобные попытки подмять под себя все, всех и вся", и подчеркнул, что подобные попытки "обречены на провал".

https://ria.ru/20220325/rossiya-1780022954.html

https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров