12:22 25.03.2022 (обновлено: 12:41 25.03.2022)
Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что большинство стран мира не введет санкции против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.
Министр добавил, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики".
"Подавляющее большинство стран мира заинтересованы в развитии равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов, которые заложены в уставе ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государства. Запад его грубейшим образом попирает и навязывает всем свое превосходство", - сказал министр.
При этом Лавров заметил, что "мы проходили в нашей истории, да и в истории Европы, подобные попытки подмять под себя все, всех и вся", и подчеркнул, что подобные попытки "обречены на провал".