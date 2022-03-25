https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780029807.html

Премьер Греции не ответил на вопрос, выдержит ли Европа навязанные санкции

Премьер Греции не ответил на вопрос, выдержит ли Европа навязанные санкции - РИА Новости, 25.03.2022

Премьер Греции не ответил на вопрос, выдержит ли Европа навязанные санкции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не ответил на вопрос журналиста CNN, выдержит ли Европа навязанные США антироссийские санкции. Текст интервью, которое РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:16

2022-03-25T12:16

2022-03-25T12:16

джо байден

россия

греция

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АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не ответил на вопрос журналиста CNN, выдержит ли Европа навязанные США антироссийские санкции. Текст интервью, которое было записано в Брюсселе в кулуарах саммитов НАТО и ЕС, распространила пресс-служба премьера.На вопрос, была ли атмосфера на саммите НАТО мрачной, Мицотакис ответил утвердительно."Атмосфера была действительно мрачной. Мы понимаем, что наш мир изменился. Я считаю, что все мы, когда нас избирали во власть, никогда не представляли, что нам предстоит война на европейской земле. Это было совершенно немыслимо. Но это именно то, что происходит", - сказал он.На замечание, что Греция предложила военную помощь Украине, он ответил, что Афины предложили не только гуманитарную, но и военную помощь.Говоря о введенных против России санкциях, Мицотакис считает, что они имеют значительные последствия. По его уверению, "мы увидим, как российская экономика сократится, возможно, на 10%". "Все прибыли, которые Россия получила за последнее десятилетие, могут быть уничтожены в течение года. Так что это очень значительные санкции", - утверждает он."Конечно, в том, что касается энергетики, мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не навредили нам больше, чем России", – добавил он.На слова корреспондента, что в этом и есть смысл санкций, и европейские страны и Соединенные Штаты должны быть готовы заплатить экономическую цену, Мицотакис ответил, что они уже расплачиваются. "Я считаю, что, безусловно, нам всем нужно пересмотреть прогнозы темпов роста наших экономик. Мы сталкиваемся со значительным инфляционным давлением..., и стоимость энергии действительно влияет на нас. Это влияет на наших граждан. Но в конце концов, хотя у нас есть обязательство поддерживать Украину, у нас также есть обязательство поддерживать наших граждан, чтобы они не несли более тяжелое бремя, чем они могут вынести", - сказал он.Корреспондент спросил Мицотакис, выходит ли Америка с тем, чего она хочет, чего хочет президент Джо Байден в плане антироссийских санкций, за пределы того уровня воздействия, который может выдержать Европа."Правда в том, что США в гораздо меньшей степени зависят от российского газа, чем Европа. Это реальность", - ответил премьер."Кроме того, энергетический переход Европы (к зеленой энергетике), конечно, теперь не является только проблемой климата, это и геополитическая проблема", - сказал он.Мицотакис в своих заявлениях в последние недели связывал рост цен в Греции и экономические проблемы с действиями России, хотя сильный рост цен в Греции начался летом 2021 года, значительно подорожали все товары первой необходимости, выросли тарифы на электроэнергию. Госдолг Греции в 2021 году вырос более чем на 14,3 миллиарда евро – с 374,005 миллиарда евро на 31 декабря 2020 года до 388,337 миллиарда евро на 31 декабря 2021 года. Годом ранее рост госдолга составил почти 18 миллиардов евро, так что при правительстве Мицотакиса госдолг вырос более чем на 32 миллиарда евро. Дефицит государственного бюджета Греции в 2021 году превысил 15,5 миллиарда евро.Оппозиционные парламентские партии заявляли, что премьер Мицотакис пытается свалить на украинский кризис свой провал в политике и за социальный кризис.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

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https://ria.ru/20220325/gretsiya-1779991315.html

https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779128604.html

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греция

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Екатерина Зайцева

джо байден, россия, греция, сша, евросоюз, нато, александр новак, владимир путин