https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780013696.html

Орбан: санкции на энергоносители из России остановят экономику Венгрии

Орбан: санкции на энергоносители из России остановят экономику Венгрии - РИА Новости, 25.03.2022

Орбан: санкции на энергоносители из России остановят экономику Венгрии

Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:12

2022-03-25T11:12

2022-03-25T11:12

россия

венгрия

евросоюз

сша

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам консультаций глав правительств Евросоюза."Некоторые страны снова предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть - в обсуждении по видеосвязи принял участие президент Украины, который тоже просил нас об этом. Мы это обдумали и отвергли, с учетом того, что в Венгрию 85% газа и 60% нефти поступают из России", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).Политик также объяснил, чем чреваты для Венгрии антироссийские санкции. "Санкции означали бы, что венгерская экономика за несколько минут замедлится, а затем остановится. Это неприемлемо, это противоречит интересам венгров, а также означает, что нас заставят заплатить цену войны. К счастью, некоторые другие страны приводили аналогичные аргументы, так что здравый смысл возобладал, и газ и нефть продолжат поступать в Венгрию".В пятницу утром продолжится работа над вопросом сверхвысоких цен на энергоносители. "Мы обсуждаем, что нужно сделать в Брюсселе, чтобы снизить цены на энергоносители", - сказал Орбан.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220226/vengriya-1775273809.html

https://ria.ru/20220324/zakarpate-1779926954.html

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венгрия, евросоюз, сша, владимир путин, виктор орбан