Орбан: санкции на энергоносители из России остановят экономику Венгрии
Премьер Орбан: санкции на энергоносители из России замедлят и остановят экономику Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам консультаций глав правительств Евросоюза.
"Некоторые страны снова предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть - в обсуждении по видеосвязи принял участие президент Украины, который тоже просил нас об этом. Мы это обдумали и отвергли, с учетом того, что в Венгрию 85% газа и 60% нефти поступают из России", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).
26 февраля, 17:46Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан
Политик также объяснил, чем чреваты для Венгрии антироссийские санкции. "Санкции означали бы, что венгерская экономика за несколько минут замедлится, а затем остановится. Это неприемлемо, это противоречит интересам венгров, а также означает, что нас заставят заплатить цену войны. К счастью, некоторые другие страны приводили аналогичные аргументы, так что здравый смысл возобладал, и газ и нефть продолжат поступать в Венгрию".
В пятницу утром продолжится работа над вопросом сверхвысоких цен на энергоносители. "Мы обсуждаем, что нужно сделать в Брюсселе, чтобы снизить цены на энергоносители", - сказал Орбан.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.