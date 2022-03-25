Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике
Президент Румынии Йоханнис считает невозможным введение санкций против РФ в энергетике
Президент Румынии Клаус Йоханнис
КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Ведение санкций против России в области энергетики не представляется возможным, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы прекрасно знаем, что в Европейском союзе есть государства, которые относительно мало зависят от российского газа или российской нефти, но есть государства, которые почти полностью зависят от российского газа и нефти. Понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально", - заявил Йоханнис на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что страны не могут вводить санкции, которые гораздо сильнее ударят по ним самим, чем по России.
"Мы приняли решение отказаться от импорта энергоресурсов из России постепенно и как можно скорее, но эту смену поставщиков нельзя сделать с сегодняшнего дня на завтра, на это уходят месяцы или даже годы. Мы полны решимости сделать это, поскольку намерены отказываться от все большего количества ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии", — добавил президент.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.