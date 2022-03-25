https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780011735.html

Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике

Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике - РИА Новости, 25.03.2022

Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике

Ведение санкций против России в области энергетики не представляется возможным, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:05

2022-03-25T11:05

2022-03-25T11:05

цены на нефть

владимир путин

сша

россия

европа

александр новак

евросоюз

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg

КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Ведение санкций против России в области энергетики не представляется возможным, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.Он подчеркнул, что страны не могут вводить санкции, которые гораздо сильнее ударят по ним самим, чем по России."Мы приняли решение отказаться от импорта энергоресурсов из России постепенно и как можно скорее, но эту смену поставщиков нельзя сделать с сегодняшнего дня на завтра, на это уходят месяцы или даже годы. Мы полны решимости сделать это, поскольку намерены отказываться от все большего количества ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии", — добавил президент.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220325/gaz-1779990839.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, сша, россия, европа, александр новак, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии