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Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике - РИА Новости, 25.03.2022
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Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике
Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике - РИА Новости, 25.03.2022
Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике
Ведение санкций против России в области энергетики не представляется возможным, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:05
2022-03-25T11:05
цены на нефть
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КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Ведение санкций против России в области энергетики не представляется возможным, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.Он подчеркнул, что страны не могут вводить санкции, которые гораздо сильнее ударят по ним самим, чем по России."Мы приняли решение отказаться от импорта энергоресурсов из России постепенно и как можно скорее, но эту смену поставщиков нельзя сделать с сегодняшнего дня на завтра, на это уходят месяцы или даже годы. Мы полны решимости сделать это, поскольку намерены отказываться от все большего количества ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии", — добавил президент.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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цены на нефть, владимир путин, сша, россия, европа, александр новак, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
11:05 25.03.2022
 
Румыния не увидела возможности ввести санкции против России в энергетике

Президент Румынии Йоханнис считает невозможным введение санкций против РФ в энергетике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис
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КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Ведение санкций против России в области энергетики не представляется возможным, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы прекрасно знаем, что в Европейском союзе есть государства, которые относительно мало зависят от российского газа или российской нефти, но есть государства, которые почти полностью зависят от российского газа и нефти. Понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально", - заявил Йоханнис на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что страны не могут вводить санкции, которые гораздо сильнее ударят по ним самим, чем по России.
"Мы приняли решение отказаться от импорта энергоресурсов из России постепенно и как можно скорее, но эту смену поставщиков нельзя сделать с сегодняшнего дня на завтра, на это уходят месяцы или даже годы. Мы полны решимости сделать это, поскольку намерены отказываться от все большего количества ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии", — добавил президент.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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