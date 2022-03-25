09:06 25.03.2022 (обновлено: 09:07 25.03.2022)
В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву
Симоньян, Кеосаяна и Скабееву внесли в санкционный список Австралии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева внесены в санкционный список Австралии.
Всего в опубликованном МИД страны документе значатся 22 россиянина, которых глава ведомства Марис Пейн назвала "прокремлевскими пропагандистами".
Кроме главы RT в перечень попал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, руководители Фонда стратегической культуры, изданий Инфорос, News Front и журнала "Камертон". Также в списке оказалась дочь российского философа Александра Дугина Дарья, главред United World International.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.