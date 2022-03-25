Рейтинг@Mail.ru
В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779988527.html
В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву
В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву - РИА Новости, 25.03.2022
В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:06
2022-03-25T09:07
александр дугин
роман бабаян
владимир путин
украина
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/81/1551898154_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_90c7e08758ce0389dd90e2a28eb8191c.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева внесены в санкционный список Австралии.Всего в опубликованном МИД страны документе значатся 22 россиянина, которых глава ведомства Марис Пейн назвала "прокремлевскими пропагандистами".Кроме главы RT в перечень попал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, руководители Фонда стратегической культуры, изданий Инфорос, News Front и журнала "Камертон". Также в списке оказалась дочь российского философа Александра Дугина Дарья, главред United World International.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975274.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/81/1551898154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7283dd8f648e954b9ad9859c1839fd40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дугин, роман бабаян, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
09:06 25.03.2022 (обновлено: 09:07 25.03.2022)
 
В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву

Симоньян, Кеосаяна и Скабееву внесли в санкционный список Австралии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева внесены в санкционный список Австралии.
Всего в опубликованном МИД страны документе значатся 22 россиянина, которых глава ведомства Марис Пейн назвала "прокремлевскими пропагандистами".
Кроме главы RT в перечень попал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, руководители Фонда стратегической культуры, изданий Инфорос, News Front и журнала "Камертон". Также в списке оказалась дочь российского философа Александра Дугина Дарья, главред United World International.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
04:16
WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути
 
Александр ДугинРоман БабаянВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала