https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779988527.html

В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву

В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву - РИА Новости, 25.03.2022

В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:06

2022-03-25T09:06

2022-03-25T09:07

александр дугин

роман бабаян

владимир путин

украина

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева внесены в санкционный список Австралии.Всего в опубликованном МИД страны документе значатся 22 россиянина, которых глава ведомства Марис Пейн назвала "прокремлевскими пропагандистами".Кроме главы RT в перечень попал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, руководители Фонда стратегической культуры, изданий Инфорос, News Front и журнала "Камертон". Также в списке оказалась дочь российского философа Александра Дугина Дарья, главред United World International.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975274.html

украина

россия

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

александр дугин, роман бабаян, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии