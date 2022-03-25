https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779985396.html

В Европе признали, что бумеранг санкций сильно ударит по самому Западу

В Европе признали, что бумеранг санкций сильно ударит по самому Западу - РИА Новости, 25.03.2022

В Европе признали, что бумеранг санкций сильно ударит по самому Западу

Европа объявила о самых жестких санкциях в отношении России в несколько этапов, и, возможно, они еще не завершены. Несмотря на то, что Россия до сих пор... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:30

2022-03-25T08:30

2022-03-25T11:36

экономика

цены на нефть

природный газ

санкции

санкции в отношении россии

европа

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Европа объявила о самых жестких санкциях в отношении России в несколько этапов, и, возможно, они еще не завершены. Несмотря на то, что Россия до сих пор воздерживалась от ответа, бумеранг самих западных санкций сильно ударит по многим секторам европейской экономики и гражданам. На днях это признал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.Энергия является ключомВ глобальном масштабе Европа зависит от российского газа для удовлетворения 40% своих потребностей.Германия, промышленный центр Европы, сильно зависит от России в плане поставок энергоносителей: в отношении газа - примерно на 55%, угля - на 50%, сырой нефти - около 35%. После аварии на АЭС "Фукусима" были остановлены немецкие АЭС, а страна вложила огромные средства в "возобновляемые источники энергии", в том числе ветряные и солнечные. В результате ФРГ остро нуждается в природном газе, чтобы компенсировать перебои с энергией от таких источников.Кроме того, из-за противодействия "зеленых" Германия не может даже импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара или других стран. У нее нет терминалов по приемке СПГ, в то время как в Испании их десять, во Франции три, в Бельгии, Нидерландах и Польше по одному. Новый портовый терминал не строится за один год, а судов для перевозки СПГ недостаточно для удовлетворения спроса. Отсрочка для судостроения составляет четыре года.Даже если будет решено прекратить все поставки из России, заменить их в течение долгого времени практически невозможно. Норвежские и голландские месторождения находятся в упадке, а другие производители, такие как Катар, Алжир или Нигерия, продают большую часть своей продукции в Азию.Канцлер Шольц признает, что долгосрочная цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России является общей для всех стран-членов, но до нее еще далеко. Не говоря уже об уране, по которому Россия является крупнейшим экспортером. Но помимо повышения цен на бензин, от которого страдают граждане на заправках, а также грузовой транспорт и рыбаки по всей Европе, есть много других "обратных эффектов"Яблоки и грушиБельгийская федерация садоводства (FHB), производящая яблоки и груши, заявляет, что ее члены до сих пор не преодолели российские контрмеры в отношении их фруктов, введенные в 2014 году в ответ на европейские санкции против России.Влияние на сельскохозяйственные продукты будет огромным: Россия и Украина являются одними из основных игроков в международной торговле зерном. На эти две страны приходится 29% мирового экспорта пшеницы и ячменя. Россия - крупнейший в мире экспортер пшеницы. Россия занимает 2-е место по кукурузе, а Украина – 4-е. Еще выше их вес по подсолнечнику и подсолнечному маслу. Ограничения поставок из РФ могут полностью подорвать мировой рынок сельхозсырья. Ближний Восток и Африка в значительной степени зависят от России в плане импорта пшеницы и производства хлеба. Если поставки прекратятся, в таких странах, как Египет, может начаться голод.Удобрения также сильно пострадали от масштабных западных санкций: по данным HIS Markit, 16% торговли готовыми удобрениями в мире зависит от России. Что касается нитратов аммония, то 40% их мирового экспорта приходится на Россию. Первая потенциальная жертва, Латинская Америка, покупает почти 60% российских объемов. По фосфатам Россия является "ключевым поставщиком" с 17% рынка. Что касается калийных удобрений, то на долю России и Беларуси приходится по 20% мировой торговли, и перебои могут привести к новому скачку цен на удобрения.От металлов до алмазовМеталлургия в Европе также сильно пострадает, поскольку Россия обеспечивает почти 15% мировой добычи полезных ископаемых: драгоценных металлов, включая золото, алюминий, железную руду и готовую сталь: заготовки, рулоны и профили. По таким цветным металлам, как свинец, цинк и никель, позиция России еще более доминантная. Цена тонны никеля за год выросла на 87%.Россия обладает крупнейшими в мире доказанными запасами железной руды. Россия также является первым в мире производителем необработанных алмазов, которые экспортируются в Антверпен или Индию в основном для огранки и полировки. Интересно отметить, что США, как и Европа, воздержались от запрета на импорт алмазного сырья из России, чтобы не нанести серьезный ущерб алмазной отрасли на Западе.Компании-гиганты сдуваютсяДавление со стороны европейских правительств уже привело к тому, что многие крупные компании, присутствующие в России, сократили свою деятельность или вообще закрылись. Шведская компания IKEA закрыла свои магазины, но многие другие сопротивляются, потому что это разрушит их структуру и бизнес. Гигантские французские мебельные магазины и магазины DIY Leroy Merlin (группа Mulliez) имеют 19% своего мирового оборота в России. Украина потребовала от группы покинуть Россию, выдвинув своего рода ультиматум, но компания отказывается. То же самое касается системы супермаркетов Auchan (10% их мирового оборота в России) и спортивных магазинов Decathlon.Что касается ископаемого топлива, то Total Energies крупно инвестирует в Россию, имея 20-процентную долю в крупнейшем газодобывающем проекте.Рост цен уже начинает подпитывать очень высокую инфляцию во второй половине 2022 и в 2023 году. Некоторые европейские экономисты оценивают ее в 12% за год. Высокая инфляция не будет полностью компенсирована повышением заработной платы, и все население потеряет покупательную способность. Это может запустить спираль стагфляции: экономическая стагфляция сопровождается высокой инфляцией, что является худшим из возможных сценариев. Во Франции существует явная вероятность возрождения движения "желтых жилетов" после президентских выборов. В последние несколько дней фермеры и водители грузовиков уже проводят демонстрации по всей Франции.Европейская комиссия уже приняла решение отложить применение широко критикуемой "Зеленой сделки", в которой ядерная энергия под влиянием "зеленого лобби" даже не рассматривалась как часть уравнения. Сейчас даже Германия и Бельгия задумываются о перезапуске своей ядерной программы. Франция во впечатляющем повороте президента Эммануэля Макрона решила инвестировать в строительство шести новых АЭС EPR и проектирование шести других, но на строительство уйдут десятилетия, в то время как обратный эффект европейских санкций под влиянием "зеленого лобби" будет кусаться уже сейчас. Он ударит по компаниям-гигантам, малому и среднему и гражданам, спустя всего несколько месяцев или даже недель, как только существующие запасы будут исчерпаны.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, природный газ, санкции, санкции в отношении россии, европа, россия, евросоюз