https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779981850.html

Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию

Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 25.03.2022

Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию

Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T07:12

2022-03-25T07:12

2022-03-25T07:12

владимир путин

россия

токио

курильские острова

мид японии‎

санкции в отношении россии

евросоюз

япония

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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.Он подчеркнул, что считает необходимым введение санкций против России, как и остальные члены "семерки".В пятницу МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России.Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779973975.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

россия

токио

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, токио, курильские острова, мид японии‎, санкции в отношении россии, евросоюз, япония, в мире, есимаса хаяси