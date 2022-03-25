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Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 25.03.2022
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Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию
Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 25.03.2022
Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию
Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:12
2022-03-25T07:12
владимир путин
россия
токио
курильские острова
мид японии‎
санкции в отношении россии
евросоюз
япония
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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.Он подчеркнул, что считает необходимым введение санкций против России, как и остальные члены "семерки".В пятницу МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России.Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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владимир путин, россия, токио, курильские острова, мид японии‎, санкции в отношении россии, евросоюз, япония, в мире, есимаса хаяси
07:12 25.03.2022
 
Япония анонсировала введение запрета на экспорт предметов роскоши в Россию

Глава МИД Японии Хаяси: страна введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

"Также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши (в Россию) в начале следующей недели. Кроме того, мы готовим к внесению в парламент проектов документов по законодательству в области криптоактивов для того, чтобы не дать (России) избежать санкций", — сказал Хаяси.

Он подчеркнул, что считает необходимым введение санкций против России, как и остальные члены "семерки".
В пятницу МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России.
Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.
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03:33
Япония вводит новый пакет антироссийских санкций
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Владимир ПутинРоссияТокиоКурильские островаМИД Японии‎Санкции в отношении РоссииЕвросоюзЯпонияВ миреЕсимаса Хаяси
 
 
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