https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975989.html

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить эффективность санкций против России

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить эффективность санкций против России - РИА Новости, 25.03.2022

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить эффективность санкций против России

Лидеры ЕС по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе поручили Еврокомиссии изучить эффективность уже принятых санкций против России и ликвидировать возможные... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:42

2022-03-25T04:42

2022-03-25T05:12

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

еврокомиссия

александр де кроо

брюссель

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе поручили Еврокомиссии изучить эффективность уже принятых санкций против России и ликвидировать возможные пробелы, сказал журналистам бельгийский премьер Александр де Кроо.По его словам, Еврокомиссия также должна будет рассмотреть возможные дополнительные санкции. "При этом базовым принципом остается то, что влияние этих санкции должно быть гораздо больше на российскую сторону, а не на европейскую", — подчеркнул бельгийский премьер.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Также было запрещено вещание в ЕС и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT.Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий ЕС.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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Никита Стома

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