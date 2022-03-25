04:16 25.03.2022 (обновлено: 05:07 25.03.2022)
WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути
Washington Post: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах, сообщает Washington Post.
"Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными", — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что это происходит на фоне эскалации ситуации на Украине, и "в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным".
Источники отмечают, что эти шаги не являются неизбежными и никакого решения по таким мерам еще не принято, сообщает издание.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.