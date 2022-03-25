https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975274.html

WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути

WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути - РИА Новости, 25.03.2022

WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути

Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:16

2022-03-25T04:16

2022-03-25T05:07

дмитрий песков

владимир путин

сша

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украина

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах, сообщает Washington Post.В сообщении отмечается, что это происходит на фоне эскалации ситуации на Украине, и "в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным".Источники отмечают, что эти шаги не являются неизбежными и никакого решения по таким мерам еще не принято, сообщает издание.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779974941.html

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сша

россия

украина

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, вашингтон