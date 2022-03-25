Рейтинг@Mail.ru
WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975274.html
WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути
WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути - РИА Новости, 25.03.2022
WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути
Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T04:16
2022-03-25T05:07
дмитрий песков
владимир путин
сша
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_472a582cd4766470c78f631b862e893e.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах, сообщает Washington Post.В сообщении отмечается, что это происходит на фоне эскалации ситуации на Украине, и "в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным".Источники отмечают, что эти шаги не являются неизбежными и никакого решения по таким мерам еще не принято, сообщает издание.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779974941.html
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html
сша
россия
украина
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56e7ca16e3e2364dbded502e67bd98b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, вашингтон
04:16 25.03.2022 (обновлено: 05:07 25.03.2022)
 
WP: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути

Washington Post: неясное влияние санкций на Россию заставляет США искать другие пути

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах, сообщает Washington Post.

"Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что это происходит на фоне эскалации ситуации на Украине, и "в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным".
Источники отмечают, что эти шаги не являются неизбежными и никакого решения по таким мерам еще не принято, сообщает издание.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
04:06
Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
02:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинСШАРоссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала