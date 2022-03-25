02:32 25.03.2022 (обновлено: 09:10 25.03.2022)
Бразилия осудила односторонние санкции против России
Глава МИД Бразилии Франса: односторонние санкции в отношении России незаконны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Бразилии Карлос Франса
Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса выступил против антироссийских санкций, назвав их незаконными и нарушающими интересы стран — потребителей ее ресурсов.
"Бразилия не согласна с применением односторонних и выборочных санкций. Эти меры, помимо того что являются незаконными с точки зрения международного права, конкретно ущемляют неотложные интересы некоторых стран, такие как поставки нефти и газа в европейские страны", — приводит слова министра сайт сената Бразилии.
"Между тем развитые страны защищают себя от худших последствий", — заключил глава бразильского МИД.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, его финансирование оценивается в триллион рублей.
Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ обязывает губернаторов повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.