https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972827.html

Бразилия осудила односторонние санкции против России

Бразилия осудила односторонние санкции против России - РИА Новости, 25.03.2022

Бразилия осудила односторонние санкции против России

Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса выступил против антироссийских санкций, назвав их незаконными и нарушающими интересы стран — потребителей ее... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T02:32

2022-03-25T02:32

2022-03-25T09:10

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса выступил против антироссийских санкций, назвав их незаконными и нарушающими интересы стран — потребителей ее ресурсов. Франса отметил, что санкции затрагивают поставки продуктов первой необходимости для выживания значительной части населения мира, а основной риск заключается в том, что их последствия в среднесрочной перспективе лягут на развивающийся мир, а не на саму Россию."Между тем развитые страны защищают себя от худших последствий", — заключил глава бразильского МИД.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, его финансирование оценивается в триллион рублей.Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ обязывает губернаторов повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220319/standarty-1778963000.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html

сша

россия

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, украина, евросоюз, бразилия, в мире, санкции в отношении россии, карлос франса, рио-де-жанейро (город)