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Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России - РИА Новости, 25.03.2022
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России
Президент США Джо Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России, говорится в пресс-релизе Европейского совета. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:18
2022-03-25T02:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
москва
украина
джо байден
евросоюз
евросовет
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России, говорится в пресс-релизе Европейского совета.Отмечается, что Байден и его коллеги из Старого света также обсудили оказание гуманитарной помощи соседним с Украиной странам, в которые прибывают беженцы из бывшей советской республики.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
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в мире, россия, москва, украина, джо байден, евросоюз, евросовет, сша, белоруссия
02:18 25.03.2022
 
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России

Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России, говорится в пресс-релизе Европейского совета.
"Они (лидеры США и стран ЕС. — Прим. ред.) рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции", — сообщается в документе.
Отмечается, что Байден и его коллеги из Старого света также обсудили оказание гуманитарной помощи соседним с Украиной странам, в которые прибывают беженцы из бывшей советской республики.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 21:14В мире
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМоскваУкраинаДжо БайденЕвросоюзЕвросоветСШАБелоруссия
 
 
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