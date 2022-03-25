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Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России - РИА Новости, 25.03.2022
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России
Президент США Джо Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России, говорится в пресс-релизе Европейского совета. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:18
2022-03-25T02:18
2022-03-25T02:18
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России, говорится в пресс-релизе Европейского совета.Отмечается, что Байден и его коллеги из Старого света также обсудили оказание гуманитарной помощи соседним с Украиной странам, в которые прибывают беженцы из бывшей советской республики.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
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в мире, россия, москва, украина, джо байден, евросоюз, евросовет, сша, белоруссия
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России
Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России