https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html

Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России

Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России - РИА Новости, 25.03.2022

Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России

Президент США Джо Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России, говорится в пресс-релизе Европейского совета. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T02:18

2022-03-25T02:18

2022-03-25T02:18

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и лидеры стран ЕС обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России, говорится в пресс-релизе Европейского совета.Отмечается, что Байден и его коллеги из Старого света также обсудили оказание гуманитарной помощи соседним с Украиной странам, в которые прибывают беженцы из бывшей советской республики.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/tryudo-1779948189.html

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