https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779970831.html

США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР

США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР - РИА Новости, 25.03.2022

США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР

США объявили о санкциях против россиянина и организаций Китая и КНДР за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии, сообщает госдеп. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:42

2022-03-25T01:42

2022-03-25T02:58

в мире

сирия

кндр (северная корея)

иран

санкции в отношении россии

сша

вашингтон

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США объявили о санкциях против россиянина и организаций Китая и КНДР за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии, сообщает госдеп.Санкциям подвергли российские "Ардис груп", "Профподшипник" и Игоря Мичурина, говорится в сообщении. Ограничительные меры приняты в ответ на "передачу чувствительных материалов для северо-корейской ракетной программы".Санкции объявлены на два года, указывает ведомство.Ограничительные меры приняты в рамках принятого против Ирана, Сирии и КНДР акта о нераспространении.Санкции также введены против Второй академии естественных наук международного бюро КНДР; гражданина Северной Кореи Ри Сун Чоля (Ri Sung Chol), сообщил в заявлении официальный представитель госдепа Нед Прайс."Санкции введены против организации из КНР Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd за поддержку Сирии оборудованием, предоставление которого ограничено режимами по нераспространению химического и биологического оружия", — говорится в заявлении.Прайс указал, что "введение санкций против организаций из КНР продолжается, чтобы привлечь внимание к роли организаций из КНР в распространении, послужному списку КНР и слабым усилиям экспортного контроля"."Мы продолжим тормозить эти программы и использовать наши санкционные полномочия, чтобы обнаружить иностранных поставщиков, таких, как эти организации в КНР и России, которые предоставляют чувствительные материалы и технологии КНДР и Сирии", — сообщил он.

https://ria.ru/20220325/raketa-1779968136.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777778124.html

сирия

кндр (северная корея)

иран

сша

вашингтон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сирия, кндр (северная корея), иран, санкции в отношении россии, сша, вашингтон, нед прайс, россия