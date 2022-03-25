Рейтинг@Mail.ru
США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779970831.html
США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР
США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР - РИА Новости, 25.03.2022
США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР
США объявили о санкциях против россиянина и организаций Китая и КНДР за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии, сообщает госдеп. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:42
2022-03-25T02:58
в мире
сирия
кндр (северная корея)
иран
санкции в отношении россии
сша
вашингтон
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_def7ffed3c35357c7556741d1e681df1.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США объявили о санкциях против россиянина и организаций Китая и КНДР за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии, сообщает госдеп.Санкциям подвергли российские "Ардис груп", "Профподшипник" и Игоря Мичурина, говорится в сообщении. Ограничительные меры приняты в ответ на "передачу чувствительных материалов для северо-корейской ракетной программы".Санкции объявлены на два года, указывает ведомство.Ограничительные меры приняты в рамках принятого против Ирана, Сирии и КНДР акта о нераспространении.Санкции также введены против Второй академии естественных наук международного бюро КНДР; гражданина Северной Кореи Ри Сун Чоля (Ri Sung Chol), сообщил в заявлении официальный представитель госдепа Нед Прайс."Санкции введены против организации из КНР Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd за поддержку Сирии оборудованием, предоставление которого ограничено режимами по нераспространению химического и биологического оружия", — говорится в заявлении.Прайс указал, что "введение санкций против организаций из КНР продолжается, чтобы привлечь внимание к роли организаций из КНР в распространении, послужному списку КНР и слабым усилиям экспортного контроля"."Мы продолжим тормозить эти программы и использовать наши санкционные полномочия, чтобы обнаружить иностранных поставщиков, таких, как эти организации в КНР и России, которые предоставляют чувствительные материалы и технологии КНДР и Сирии", — сообщил он.
https://ria.ru/20220325/raketa-1779968136.html
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777778124.html
сирия
кндр (северная корея)
иран
сша
вашингтон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_442f2a45aae3cd2f3659ae6137020fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, кндр (северная корея), иран, санкции в отношении россии, сша, вашингтон, нед прайс, россия
01:42 25.03.2022 (обновлено: 02:58 25.03.2022)
 
США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР

Госдеп: США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США объявили о санкциях против россиянина и организаций Китая и КНДР за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии, сообщает госдеп.

"США объявили о санкциях в отношении пяти организаций и лиц, находящихся в России и КНДР, одной организации в КНР", — говорится в сообщении.

Санкциям подвергли российские "Ардис груп", "Профподшипник" и Игоря Мичурина, говорится в сообщении. Ограничительные меры приняты в ответ на "передачу чувствительных материалов для северо-корейской ракетной программы".
Санкции объявлены на два года, указывает ведомство.
Ограничительные меры приняты в рамках принятого против Ирана, Сирии и КНДР акта о нераспространении.
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
00:33
КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Санкции также введены против Второй академии естественных наук международного бюро КНДР; гражданина Северной Кореи Ри Сун Чоля (Ri Sung Chol), сообщил в заявлении официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Санкции введены против организации из КНР Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd за поддержку Сирии оборудованием, предоставление которого ограничено режимами по нераспространению химического и биологического оружия", — говорится в заявлении.
Прайс указал, что "введение санкций против организаций из КНР продолжается, чтобы привлечь внимание к роли организаций из КНР в распространении, послужному списку КНР и слабым усилиям экспортного контроля".
"Мы продолжим тормозить эти программы и использовать наши санкционные полномочия, чтобы обнаружить иностранных поставщиков, таких, как эти организации в КНР и России, которые предоставляют чувствительные материалы и технологии КНДР и Сирии", — сообщил он.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 00:54
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
 
В миреСирияКНДР (Северная Корея)ИранСанкции в отношении РоссииСШАВашингтонНед ПрайсРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала