01:42 25.03.2022 (обновлено: 02:58 25.03.2022)
США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР
Госдеп: США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США объявили о санкциях против россиянина и организаций Китая и КНДР за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии, сообщает госдеп.
"США объявили о санкциях в отношении пяти организаций и лиц, находящихся в России и КНДР, одной организации в КНР", — говорится в сообщении.
Санкциям подвергли российские "Ардис груп", "Профподшипник" и Игоря Мичурина, говорится в сообщении. Ограничительные меры приняты в ответ на "передачу чувствительных материалов для северо-корейской ракетной программы".
Санкции объявлены на два года, указывает ведомство.
Ограничительные меры приняты в рамках принятого против Ирана, Сирии и КНДР акта о нераспространении.
Санкции также введены против Второй академии естественных наук международного бюро КНДР; гражданина Северной Кореи Ри Сун Чоля (Ri Sung Chol), сообщил в заявлении официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Санкции введены против организации из КНР Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd за поддержку Сирии оборудованием, предоставление которого ограничено режимами по нераспространению химического и биологического оружия", — говорится в заявлении.
Прайс указал, что "введение санкций против организаций из КНР продолжается, чтобы привлечь внимание к роли организаций из КНР в распространении, послужному списку КНР и слабым усилиям экспортного контроля".
"Мы продолжим тормозить эти программы и использовать наши санкционные полномочия, чтобы обнаружить иностранных поставщиков, таких, как эти организации в КНР и России, которые предоставляют чувствительные материалы и технологии КНДР и Сирии", — сообщил он.