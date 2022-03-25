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Австралия вводит санкции против Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2022
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Австралия вводит санкции против Лукашенко
Австралия вводит санкции против Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2022
Австралия вводит санкции против Лукашенко
Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:30
2022-03-25T01:53
в мире
австралия
александр лукашенко
белоруссия
санкции
мид австралии
украина
москва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД страны.Как сообщается в коммюнике, в санкционный список в связи с ситуаций на Украине помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко.Под санкции попали также 22 россиянина, которых австралийский МИД называет "прокремлевскими пропагандистами". Отмечается, что в их число входят руководители организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front. Список имён не приводится.
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в мире, австралия, александр лукашенко, белоруссия, санкции, мид австралии, украина, москва
01:30 25.03.2022 (обновлено: 01:53 25.03.2022)
 
Австралия вводит санкции против Лукашенко

МИД Австралии: страна вводит санкции против президента Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД страны.
Как сообщается в коммюнике, в санкционный список в связи с ситуаций на Украине помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко.
Под санкции попали также 22 россиянина, которых австралийский МИД называет "прокремлевскими пропагандистами". Отмечается, что в их число входят руководители организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front. Список имён не приводится.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 12:19
Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко
 
В миреАвстралияАлександр ЛукашенкоБелоруссияСанкцииМИД АвстралииУкраинаМосква
 
 
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