01:30 25.03.2022 (обновлено: 01:53 25.03.2022)
Австралия вводит санкции против Лукашенко
МИД Австралии: страна вводит санкции против президента Белоруссии Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД страны.
Как сообщается в коммюнике, в санкционный список в связи с ситуаций на Украине помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко.
Под санкции попали также 22 россиянина, которых австралийский МИД называет "прокремлевскими пропагандистами". Отмечается, что в их число входят руководители организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front. Список имён не приводится.
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