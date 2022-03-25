https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779970350.html

Австралия вводит санкции против Лукашенко

Австралия вводит санкции против Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2022

Австралия вводит санкции против Лукашенко

Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:30

2022-03-25T01:30

2022-03-25T01:53

в мире

австралия

александр лукашенко

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санкции

мид австралии

украина

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД страны.Как сообщается в коммюнике, в санкционный список в связи с ситуаций на Украине помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко.Под санкции попали также 22 россиянина, которых австралийский МИД называет "прокремлевскими пропагандистами". Отмечается, что в их число входят руководители организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front. Список имён не приводится.

https://ria.ru/20220319/belorussiya-1778998323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, австралия, александр лукашенко, белоруссия, санкции, мид австралии, украина, москва