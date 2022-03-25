https://ria.ru/20220325/sandu-1780173374.html
Президент Молдавии предупредила о значительном росте цен на продукты
Президент Молдавии предупредила о значительном росте цен на продукты - РИА Новости, 25.03.2022
Президент Молдавии предупредила о значительном росте цен на продукты
Молдавии не грозит голод из-за дефицита продуктов, но стоимость продовольственных товаров может значительно вырасти, заявила президент республики Майя Санду. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:42
2022-03-25T21:42
2022-03-25T22:02
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Молдавии не грозит голод из-за дефицита продуктов, но стоимость продовольственных товаров может значительно вырасти, заявила президент республики Майя Санду.Ранее президент США Джо Байден назвал реальной перспективу глобального дефицита продовольствия из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России."В Молдавии не будет голода, но вопрос в том, сколько будут стоить продукты. Очень важно начать аграрный сезон, чтобы у нас был урожай, если мы не вырастим то, что нужно нам, то рискуем получить высокие цены на продукты", - сказала Санду в эфире телеканала Moldova 1.По ее словам, власти уже ввели запрет на экспорт зерна и муки, чтобы цены не росли. При этом Санду считает, что проблема продовольственной безопасности — это и возможность для страны, которая должна развивать сельское хозяйство, поскольку вырастет спрос на международных рынках.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
https://ria.ru/20220323/gaz-1779756200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду
21:42 25.03.2022 (обновлено: 22:02 25.03.2022)
Президент Молдавии предупредила о значительном росте цен на продукты
Президент Молдавии Санду предупредила о значительном росте цен на продукты
КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Молдавии не грозит голод из-за дефицита продуктов, но стоимость продовольственных товаров может значительно вырасти, заявила президент республики Майя Санду.
Ранее президент США Джо Байден
назвал реальной перспективу глобального дефицита продовольствия из-за событий на Украине
и санкций, вводимых против России
.
"В Молдавии
не будет голода, но вопрос в том, сколько будут стоить продукты. Очень важно начать аграрный сезон, чтобы у нас был урожай, если мы не вырастим то, что нужно нам, то рискуем получить высокие цены на продукты", - сказала Санду в эфире телеканала Moldova 1
.
По ее словам, власти уже ввели запрет на экспорт зерна и муки, чтобы цены не росли. При этом Санду считает, что проблема продовольственной безопасности — это и возможность для страны, которая должна развивать сельское хозяйство, поскольку вырастет спрос на международных рынках.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин
заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз
фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.