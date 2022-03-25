https://ria.ru/20220325/sandu-1780173374.html

Президент Молдавии предупредила о значительном росте цен на продукты

Президент Молдавии предупредила о значительном росте цен на продукты - РИА Новости, 25.03.2022

Президент Молдавии предупредила о значительном росте цен на продукты

Молдавии не грозит голод из-за дефицита продуктов, но стоимость продовольственных товаров может значительно вырасти, заявила президент республики Майя Санду. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:42

2022-03-25T21:42

2022-03-25T22:02

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Молдавии не грозит голод из-за дефицита продуктов, но стоимость продовольственных товаров может значительно вырасти, заявила президент республики Майя Санду.Ранее президент США Джо Байден назвал реальной перспективу глобального дефицита продовольствия из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России."В Молдавии не будет голода, но вопрос в том, сколько будут стоить продукты. Очень важно начать аграрный сезон, чтобы у нас был урожай, если мы не вырастим то, что нужно нам, то рискуем получить высокие цены на продукты", - сказала Санду в эфире телеканала Moldova 1.По ее словам, власти уже ввели запрет на экспорт зерна и муки, чтобы цены не росли. При этом Санду считает, что проблема продовольственной безопасности — это и возможность для страны, которая должна развивать сельское хозяйство, поскольку вырастет спрос на международных рынках.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779756200.html

молдавия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, майя санду