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Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100 - РИА Новости, 25.03.2022
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Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100
Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100 - РИА Новости, 25.03.2022
Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100
Иностранные поставщики не спешат возвращать авансы по замороженным поставкам комплектующих для самолета SSJ100, это незаконно и российская сторона намерена... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:11
2022-03-25T18:11
экономика
россия
sukhoi superjet
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Иностранные поставщики не спешат возвращать авансы по замороженным поставкам комплектующих для самолета SSJ100, это незаконно и российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."На сегодняшний день "заморозили" причем вместе с нашими деньгами вместе. То есть мы сделали авансы, традиционно как это делается при исполнении контрактов выставили аккредитивы. Аккредитивы, понятно, раскрываются только по факту исполнения обязательств. А что касается денежных средств, которые были перечислены в виде авансов, они уже, видимо, в ближайшее время точно не вернутся. Это вне закона", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Конечно, наши компании обязаны будут подать во все юридические инстанции, во все судебные инстанции", - добавил он.Министр подчеркнул, что Россия ускорила работы по импортозамещению по SSJ. Предполагается, что российская версия самолета будет готова до конца следующего года."Мы эту работу (по импортозамещению - ред) начали загодя. Понятно, что мы не предполагали таких драматических сценариев. Мы имели в виду наличие двух просто обликов, как традиционно это происходит у всех уважающих себя авиационных держав. Например, у Airbus или Boeing всегда по два поставщика. И мы тоже предполагали, что у нас один будет поставщик с российскими компонентами, с российским обликом, бортом. Второй, если кто-то привык, это в первую очередь зарубежные рынки, то с иностранным или смешанным по компоновке", - рассказал он.Ранее Мантуров отмечал, что поставки импортозамещенных SSJ100 авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20220322/superjet-1779465795.html
https://ria.ru/20220316/avia-1778436356.html
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экономика, россия, sukhoi superjet
18:11 25.03.2022
 
Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100

Мантуров: иностранцы не спешат вернуть авансы по замороженным поставкам деталей для SSJ100

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Иностранные поставщики не спешат возвращать авансы по замороженным поставкам комплектующих для самолета SSJ100, это незаконно и российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день "заморозили" причем вместе с нашими деньгами вместе. То есть мы сделали авансы, традиционно как это делается при исполнении контрактов выставили аккредитивы. Аккредитивы, понятно, раскрываются только по факту исполнения обязательств. А что касается денежных средств, которые были перечислены в виде авансов, они уже, видимо, в ближайшее время точно не вернутся. Это вне закона", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании ИрАэро - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:46
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров
"Конечно, наши компании обязаны будут подать во все юридические инстанции, во все судебные инстанции", - добавил он.
Министр подчеркнул, что Россия ускорила работы по импортозамещению по SSJ. Предполагается, что российская версия самолета будет готова до конца следующего года.
"Мы эту работу (по импортозамещению - ред) начали загодя. Понятно, что мы не предполагали таких драматических сценариев. Мы имели в виду наличие двух просто обликов, как традиционно это происходит у всех уважающих себя авиационных держав. Например, у Airbus или Boeing всегда по два поставщика. И мы тоже предполагали, что у нас один будет поставщик с российскими компонентами, с российским обликом, бортом. Второй, если кто-то привык, это в первую очередь зарубежные рынки, то с иностранным или смешанным по компоновке", - рассказал он.
Пассажирский самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:36
В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100
Ранее Мантуров отмечал, что поставки импортозамещенных SSJ100 авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
 
ЭкономикаРоссияSukhoi Superjet
 
 
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