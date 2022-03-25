Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100
Мантуров: иностранцы не спешат вернуть авансы по замороженным поставкам деталей для SSJ100
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Иностранные поставщики не спешат возвращать авансы по замороженным поставкам комплектующих для самолета SSJ100, это незаконно и российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день "заморозили" причем вместе с нашими деньгами вместе. То есть мы сделали авансы, традиционно как это делается при исполнении контрактов выставили аккредитивы. Аккредитивы, понятно, раскрываются только по факту исполнения обязательств. А что касается денежных средств, которые были перечислены в виде авансов, они уже, видимо, в ближайшее время точно не вернутся. Это вне закона", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Конечно, наши компании обязаны будут подать во все юридические инстанции, во все судебные инстанции", - добавил он.
Министр подчеркнул, что Россия ускорила работы по импортозамещению по SSJ. Предполагается, что российская версия самолета будет готова до конца следующего года.
"Мы эту работу (по импортозамещению - ред) начали загодя. Понятно, что мы не предполагали таких драматических сценариев. Мы имели в виду наличие двух просто обликов, как традиционно это происходит у всех уважающих себя авиационных держав. Например, у Airbus или Boeing всегда по два поставщика. И мы тоже предполагали, что у нас один будет поставщик с российскими компонентами, с российским обликом, бортом. Второй, если кто-то привык, это в первую очередь зарубежные рынки, то с иностранным или смешанным по компоновке", - рассказал он.
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Ранее Мантуров отмечал, что поставки импортозамещенных SSJ100 авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.