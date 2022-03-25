https://ria.ru/20220325/samolet-1780110180.html

Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве

Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве - РИА Новости, 25.03.2022

Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:33

2022-03-25T16:33

2022-03-25T17:01

польша

в мире

анджей дуда

нато

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155753/13/1557531317_0:29:3539:2020_1920x0_80_0_0_fa2e87915557cc3988f5da0ec800515e.jpg

ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох."Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — цитирует Кумоха агентство РАР.Байден совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета.Air Force One с американским президентом на борту приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши. Здесь он в сопровождении Дуды должен встретиться с недавно переброшенными в страну американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.В субботу Байден в Варшаве проведет официальную встречу со своим польским коллегой. Там же он выступит с речью во дворе королевского замка.

https://ria.ru/20220324/duda-1779957205.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, анджей дуда, нато, сша, джо байден