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Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве - РИА Новости, 25.03.2022
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Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве - РИА Новости, 25.03.2022
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:33
2022-03-25T17:01
польша
в мире
анджей дуда
нато
сша
джо байден
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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох."Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — цитирует Кумоха агентство РАР.Байден совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета.Air Force One с американским президентом на борту приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши. Здесь он в сопровождении Дуды должен встретиться с недавно переброшенными в страну американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.В субботу Байден в Варшаве проведет официальную встречу со своим польским коллегой. Там же он выступит с речью во дворе королевского замка.
https://ria.ru/20220324/duda-1779957205.html
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польша, в мире, анджей дуда, нато, сша, джо байден
16:33 25.03.2022 (обновлено: 17:01 25.03.2022)
 
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве

Самолет польского президента Дуды аварийно приземлился в Варшаве

CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.
"Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — цитирует Кумоха агентство РАР.
Байден совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета.
Air Force One с американским президентом на борту приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши. Здесь он в сопровождении Дуды должен встретиться с недавно переброшенными в страну американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.
В субботу Байден в Варшаве проведет официальную встречу со своим польским коллегой. Там же он выступит с речью во дворе королевского замка.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 22:24
Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки"
 
ПольшаВ миреАнджей ДудаНАТОСШАДжо Байден
 
 
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