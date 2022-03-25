https://ria.ru/20220325/samolet-1780110180.html
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве - РИА Новости, 25.03.2022
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:33
2022-03-25T16:33
2022-03-25T17:01
польша
в мире
анджей дуда
нато
сша
джо байден
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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох."Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — цитирует Кумоха агентство РАР.Байден совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета.Air Force One с американским президентом на борту приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши. Здесь он в сопровождении Дуды должен встретиться с недавно переброшенными в страну американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.В субботу Байден в Варшаве проведет официальную встречу со своим польским коллегой. Там же он выступит с речью во дворе королевского замка.
https://ria.ru/20220324/duda-1779957205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, анджей дуда, нато, сша, джо байден
16:33 25.03.2022 (обновлено: 17:01 25.03.2022)
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве
Самолет польского президента Дуды аварийно приземлился в Варшаве
ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.
"Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — цитирует Кумоха агентство РАР.
Байден совершает двухдневный визит в Польшу
после посещения Брюсселя
, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО
, саммите глав стран G7
и Европейского совета
.
Air Force One с американским президентом на борту приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве Польши. Здесь он в сопровождении Дуды должен встретиться с недавно переброшенными в страну американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.
В субботу Байден в Варшаве
проведет официальную встречу со своим польским коллегой. Там же он выступит с речью во дворе королевского замка.