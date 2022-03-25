https://ria.ru/20220325/sakhar-1780133458.html
Поставки сахара в Подмосковье увеличили на 30 процентов
Поставки сахара в Подмосковье увеличили на 30 процентов - РИА Новости, 25.03.2022
Поставки сахара в Подмосковье увеличили на 30 процентов
В Московской области нарастили поставки сахара и других социально значимых товаров на 30%, говорится на сайте регионального правительства. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:43
2022-03-25T17:43
2022-03-25T17:47
экономика
россия
московская область (подмосковье)
балашиха
дубна
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Московской области нарастили поставки сахара и других социально значимых товаров на 30%, говорится на сайте регионального правительства."Торговые сети Московской области нарастили поставки сахарного песка и других социально значимых товаров в магазины на 30%. Такие меры приняты для повышения объема сахара в розничной торговле", - сказано в публикации со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.Спрос на сахар уже снизился почти вдвое в сравнении с февралем. Также в Подмосковье проводится еженедельный мониторинг розничных цен и товарных запасов на определенные виды товаров - охватывается 4141 магазин, добавили в сообщении."Незначительные перебои в поставках гречки и сахара еще фиксируются в Серебряных Прудах, Бронницах, Королеве, Зарайске, Дубне, Люберцах, Балашихе, Шатуре, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Рузском округах. В ближайшее время ситуация стабилизируется", - отметили на сайте.Дефицита сахара в стране не будет, так как он производится в России. Однако на данный момент из-за высокого спроса поставщики не успевают его фасовать в килограммовые пакеты, уточнили в публикации.
https://ria.ru/20220321/sakhar-1779270476.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, московская область (подмосковье), балашиха, дубна, общество
17:43 25.03.2022 (обновлено: 17:47 25.03.2022)
Поставки сахара в Подмосковье увеличили на 30 процентов
Правительство Подмосковья: в регионе на 30 процентов нарастили поставки сахара