https://ria.ru/20220325/sakhar-1780133458.html

Поставки сахара в Подмосковье увеличили на 30 процентов

Поставки сахара в Подмосковье увеличили на 30 процентов - РИА Новости, 25.03.2022

Поставки сахара в Подмосковье увеличили на 30 процентов

В Московской области нарастили поставки сахара и других социально значимых товаров на 30%, говорится на сайте регионального правительства. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:43

2022-03-25T17:43

2022-03-25T17:47

экономика

россия

московская область (подмосковье)

балашиха

дубна

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f892d308453d5dd45d5cb6a26d172751.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Московской области нарастили поставки сахара и других социально значимых товаров на 30%, говорится на сайте регионального правительства."Торговые сети Московской области нарастили поставки сахарного песка и других социально значимых товаров в магазины на 30%. Такие меры приняты для повышения объема сахара в розничной торговле", - сказано в публикации со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.Спрос на сахар уже снизился почти вдвое в сравнении с февралем. Также в Подмосковье проводится еженедельный мониторинг розничных цен и товарных запасов на определенные виды товаров - охватывается 4141 магазин, добавили в сообщении."Незначительные перебои в поставках гречки и сахара еще фиксируются в Серебряных Прудах, Бронницах, Королеве, Зарайске, Дубне, Люберцах, Балашихе, Шатуре, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Рузском округах. В ближайшее время ситуация стабилизируется", - отметили на сайте.Дефицита сахара в стране не будет, так как он производится в России. Однако на данный момент из-за высокого спроса поставщики не успевают его фасовать в килограммовые пакеты, уточнили в публикации.

https://ria.ru/20220321/sakhar-1779270476.html

россия

московская область (подмосковье)

балашиха

дубна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, московская область (подмосковье), балашиха, дубна, общество