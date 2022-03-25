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Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2022
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Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин
Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2022
Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сегодня сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии в отношении своих граждан. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:55
2022-03-25T14:55
россия
лдпр
в мире
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сегодня сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии в отношении своих граждан.В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами от фракции ЛДПР."Внешнее давление, которое сейчас оказывается на Россию бывшими нашими партнёрами - оно, можно сказать, беспрецедентное. Нарушена масса норм международного права. Россия сталкивается сегодня повсеместно с чудовищными проявлениями русофобии, против наших людей и против наших спортсменов, против деятелей культуры, против наших государственных институтов - да просто обычных граждан, русскоговорящих людей во многих странах мира", - сказал Мишустин в ходе встречи.
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россия, лдпр, в мире, михаил мишустин
14:55 25.03.2022
 
Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сегодня сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии в отношении своих граждан.
В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами от фракции ЛДПР.
"Внешнее давление, которое сейчас оказывается на Россию бывшими нашими партнёрами - оно, можно сказать, беспрецедентное. Нарушена масса норм международного права. Россия сталкивается сегодня повсеместно с чудовищными проявлениями русофобии, против наших людей и против наших спортсменов, против деятелей культуры, против наших государственных институтов - да просто обычных граждан, русскоговорящих людей во многих странах мира", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 09:49
Москалькова назвала русофобию неохолокостом
 
РоссияЛДПРВ миреМихаил Мишустин
 
 
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