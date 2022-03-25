https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780076233.html
Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин
Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2022
Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сегодня сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии в отношении своих граждан. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:55
2022-03-25T14:55
2022-03-25T14:55
россия
лдпр
в мире
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сегодня сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии в отношении своих граждан.В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами от фракции ЛДПР."Внешнее давление, которое сейчас оказывается на Россию бывшими нашими партнёрами - оно, можно сказать, беспрецедентное. Нарушена масса норм международного права. Россия сталкивается сегодня повсеместно с чудовищными проявлениями русофобии, против наших людей и против наших спортсменов, против деятелей культуры, против наших государственных институтов - да просто обычных граждан, русскоговорящих людей во многих странах мира", - сказал Мишустин в ходе встречи.
https://ria.ru/20220321/rusofobiya-1779211431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лдпр, в мире, михаил мишустин
Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии