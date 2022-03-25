https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780076233.html

Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин

Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.03.2022

Россия сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сегодня сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии в отношении своих граждан. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:55

2022-03-25T14:55

2022-03-25T14:55

россия

лдпр

в мире

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сегодня сталкивается с чудовищными проявлениями русофобии в отношении своих граждан.В пятницу глава правительства провел встречу с депутатами от фракции ЛДПР."Внешнее давление, которое сейчас оказывается на Россию бывшими нашими партнёрами - оно, можно сказать, беспрецедентное. Нарушена масса норм международного права. Россия сталкивается сегодня повсеместно с чудовищными проявлениями русофобии, против наших людей и против наших спортсменов, против деятелей культуры, против наших государственных институтов - да просто обычных граждан, русскоговорящих людей во многих странах мира", - сказал Мишустин в ходе встречи.

https://ria.ru/20220321/rusofobiya-1779211431.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, лдпр, в мире, михаил мишустин