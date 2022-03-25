https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780005360.html

Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне

Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне - РИА Новости, 25.03.2022

Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне

Проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с развитием соцсетей, однако в целом в ней нет ничего нового, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:42

2022-03-25T10:42

2022-03-25T10:51

россия

в мире

дмитрий медведев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_209c1f9fc4d03348013bc33c8d2819e4.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с развитием соцсетей, однако в целом в ней нет ничего нового, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."На бытовом уровне тоже есть проявления такого рода русофобской риторики, хотя, мне кажется, это всё-таки ситуативные вещи. В том числе они связаны с развитием новых средств коммуникаций, таких как социальные сети, потому что те или иные модели, которые раньше не настолько были распространены, сейчас распространяются моментально. Но в целом в русофобской риторике нет ничего нового", - сказал Медведев.Он отметил, что на протяжении всей 30-летней истории современной России страну "пытаются упрекать во всех смертных грехах". "О том, что мы наследники Советского Союза, в том числе идеологические наследники, хотя мы не являемся идеологическими наследниками Советского Союза, что мы такие, сякие. Поэтому ничего нового в русофобской риторике, которая звучит на Западе сейчас нет", - объяснил Медведев."Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности. Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции, или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису и идут в кусты. Никто об этом не говорит, потому что мы приличные люди и стараемся о таких вещах не вспоминать. Но это вопрос культуры и воспитания", - резюмировал зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html

https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы слышим совершенно удивительные слова" – Медведев об оскорблении Байдена в адрес президента РФ Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал оскорбления Байдена в адрес российского президента: "Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности. Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции". По словам Медведева, проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с развитием соцсетей, однако в целом в ней нет ничего нового. 2022-03-25T10:42 true PT3M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф