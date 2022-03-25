https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780005360.html
Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне
Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне - РИА Новости, 25.03.2022
Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне
Проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с развитием соцсетей, однако в целом в ней нет ничего нового, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:42
2022-03-25T10:42
2022-03-25T10:51
россия
в мире
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с развитием соцсетей, однако в целом в ней нет ничего нового, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."На бытовом уровне тоже есть проявления такого рода русофобской риторики, хотя, мне кажется, это всё-таки ситуативные вещи. В том числе они связаны с развитием новых средств коммуникаций, таких как социальные сети, потому что те или иные модели, которые раньше не настолько были распространены, сейчас распространяются моментально. Но в целом в русофобской риторике нет ничего нового", - сказал Медведев.Он отметил, что на протяжении всей 30-летней истории современной России страну "пытаются упрекать во всех смертных грехах". "О том, что мы наследники Советского Союза, в том числе идеологические наследники, хотя мы не являемся идеологическими наследниками Советского Союза, что мы такие, сякие. Поэтому ничего нового в русофобской риторике, которая звучит на Западе сейчас нет", - объяснил Медведев."Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности. Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции, или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису и идут в кусты. Никто об этом не говорит, потому что мы приличные люди и стараемся о таких вещах не вспоминать. Но это вопрос культуры и воспитания", - резюмировал зампредседателя Совбеза РФ.
https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html
https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы слышим совершенно удивительные слова" – Медведев об оскорблении Байдена в адрес президента РФ
Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал оскорбления Байдена в адрес российского президента: "Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности. Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции". По словам Медведева, проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с развитием соцсетей, однако в целом в ней нет ничего нового.
2022-03-25T10:42
true
PT3M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф
10:42 25.03.2022 (обновлено: 10:51 25.03.2022)
Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне
Медведев: проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с соцсетями
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проявления русофобской риторики на Западе на бытовом уровне связаны с развитием соцсетей, однако в целом в ней нет ничего нового, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"На бытовом уровне тоже есть проявления такого рода русофобской риторики, хотя, мне кажется, это всё-таки ситуативные вещи. В том числе они связаны с развитием новых средств коммуникаций, таких как социальные сети, потому что те или иные модели, которые раньше не настолько были распространены, сейчас распространяются моментально. Но в целом в русофобской риторике нет ничего нового", - сказал Медведев.
Он отметил, что на протяжении всей 30-летней истории современной России
страну "пытаются упрекать во всех смертных грехах". "О том, что мы наследники Советского Союза, в том числе идеологические наследники, хотя мы не являемся идеологическими наследниками Советского Союза, что мы такие, сякие. Поэтому ничего нового в русофобской риторике, которая звучит на Западе сейчас нет", - объяснил Медведев.
"Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности. Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции, или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису и идут в кусты. Никто об этом не говорит, потому что мы приличные люди и стараемся о таких вещах не вспоминать. Но это вопрос культуры и воспитания", - резюмировал зампредседателя Совбеза РФ.