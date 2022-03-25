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Медведев рассказал, для чего европейские политики используют русофобию - РИА Новости, 25.03.2022
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Медведев рассказал, для чего европейские политики используют русофобию
Медведев рассказал, для чего европейские политики используют русофобию - РИА Новости, 25.03.2022
Медведев рассказал, для чего европейские политики используют русофобию
Политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей, периодически она выходит за грань добра и зла,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:35
2022-03-25T13:04
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
в мире
европа
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей, периодически она выходит за грань добра и зла, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Действительно риторика очень жесткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага", - сказал Медведев."В данном случае в качестве врага избрана наша страна. Поэтому для меня не удивительна эта риторика, хотя, вы правы, она периодически зашкаливает просто за грань понимания, за грань, как принято говорить, добра и зла", - подчеркнул Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779604036.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, европа, совет безопасности рф, дмитрий медведев
10:35 25.03.2022 (обновлено: 13:04 25.03.2022)
 
Медведев рассказал, для чего европейские политики используют русофобию

Медведев: политики в Европе используют русофобию для достижения внутриполитических целей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей, периодически она выходит за грань добра и зла, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Действительно риторика очень жесткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага", - сказал Медведев.
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"В данном случае в качестве врага избрана наша страна. Поэтому для меня не удивительна эта риторика, хотя, вы правы, она периодически зашкаливает просто за грань понимания, за грань, как принято говорить, добра и зла", - подчеркнул Медведев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВ миреЕвропаСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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