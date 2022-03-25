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Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю

Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю - РИА Новости, 25.03.2022

Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю

Пятница стала пятым подряд торговым днем укрепления рубля: доллар опустился до 96 рублей, евро - до 105 рублей, следует из данных Московской биржи. За неделю... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:36

2022-03-25T20:36

2022-03-25T20:36

экономика

рубль

доллар

евро

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пятница стала пятым подряд торговым днем укрепления рубля: доллар опустился до 96 рублей, евро - до 105 рублей, следует из данных Московской биржи. За неделю российская валюта укрепилась к доллару почти на 9 рублей, а к евро - почти на 10 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 1 рубль - до 96 рублей, евро - на 1,8 рубля, до 105 рублей.За неделю курс доллара упал на 8,82 рубля (на 8,41%), евро - на 9,8 рубля (на 8,54%).

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, рубль, доллар, евро