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Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю
Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю - РИА Новости, 25.03.2022
Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю
Пятница стала пятым подряд торговым днем укрепления рубля: доллар опустился до 96 рублей, евро - до 105 рублей, следует из данных Московской биржи. За неделю... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:36
2022-03-25T20:36
2022-03-25T20:36
экономика
рубль
доллар
евро
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пятница стала пятым подряд торговым днем укрепления рубля: доллар опустился до 96 рублей, евро - до 105 рублей, следует из данных Московской биржи. За неделю российская валюта укрепилась к доллару почти на 9 рублей, а к евро - почти на 10 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 1 рубль - до 96 рублей, евро - на 1,8 рубля, до 105 рублей.За неделю курс доллара упал на 8,82 рубля (на 8,41%), евро - на 9,8 рубля (на 8,54%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, евро
Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю
Рубль существенно укрепился к доллару и евро за прошедшую неделю
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пятница стала пятым подряд торговым днем укрепления рубля: доллар опустился до 96 рублей, евро - до 105 рублей, следует из данных Московской биржи. За неделю российская валюта укрепилась к доллару почти на 9 рублей, а к евро - почти на 10 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 1 рубль - до 96 рублей, евро - на 1,8 рубля, до 105 рублей.
За неделю курс доллара упал на 8,82 рубля (на 8,41%), евро - на 9,8 рубля (на 8,54%).