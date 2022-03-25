https://ria.ru/20220325/rubl-1779967597.html
Названы два фактора, играющие в пользу рубля
Названы два фактора, играющие в пользу рубля - РИА Новости, 25.03.2022
Названы два фактора, играющие в пользу рубля
Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:15
2022-03-25T01:15
2022-03-25T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сергей суверов
ари капитал
рубль
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.При этом значительное укрепление рубля вряд ли возможно, поскольку негативные факторы, прежде всего, геополитического характера, сохраняются, добавил эксперт.Против рубля также выступают падение экспорта России и перебои в поставках. Не исключено и сокращение оттока капитала из страны, подытожил Суверов.
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей суверов, ари капитал, рубль
Названы два фактора, играющие в пользу рубля
Инвестстратег Суверов: снижение импорта и продажа газа за нацвалюту играют на пользу рублю