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Названы два фактора, играющие в пользу рубля - РИА Новости, 25.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220325/rubl-1779967597.html
Названы два фактора, играющие в пользу рубля
Названы два фактора, играющие в пользу рубля - РИА Новости, 25.03.2022
Названы два фактора, играющие в пользу рубля
Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:15
2022-03-25T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сергей суверов
ари капитал
рубль
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.При этом значительное укрепление рубля вряд ли возможно, поскольку негативные факторы, прежде всего, геополитического характера, сохраняются, добавил эксперт.Против рубля также выступают падение экспорта России и перебои в поставках. Не исключено и сокращение оттока капитала из страны, подытожил Суверов.
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экономика, россия, сергей суверов, ари капитал, рубль
01:15 25.03.2022
 
Названы два фактора, играющие в пользу рубля

Инвестстратег Суверов: снижение импорта и продажа газа за нацвалюту играют на пользу рублю

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
“Решение российских властей продавать газ недружественным странам за рубли является главным фактором укрепления нацвалюты. Второй фактор — сокращение импорта в страну”, — отметил он.
При этом значительное укрепление рубля вряд ли возможно, поскольку негативные факторы, прежде всего, геополитического характера, сохраняются, добавил эксперт.
Против рубля также выступают падение экспорта России и перебои в поставках. Не исключено и сокращение оттока капитала из страны, подытожил Суверов.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСергей СуверовАри КапиталРубль
 
 
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