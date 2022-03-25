https://ria.ru/20220325/rubl-1779967597.html

Названы два фактора, играющие в пользу рубля

Названы два фактора, играющие в пользу рубля - РИА Новости, 25.03.2022

Названы два фактора, играющие в пользу рубля

Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:15

2022-03-25T01:15

2022-03-25T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сергей суверов

ари капитал

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.При этом значительное укрепление рубля вряд ли возможно, поскольку негативные факторы, прежде всего, геополитического характера, сохраняются, добавил эксперт.Против рубля также выступают падение экспорта России и перебои в поставках. Не исключено и сокращение оттока капитала из страны, подытожил Суверов.

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, сергей суверов, ари капитал, рубль