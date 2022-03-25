https://ria.ru/20220325/rt-1780132553.html

Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik

Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik - РИА Новости, 25.03.2022

Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik

Швейцария не будет применять запретительные меры в отношении Russia Today и Sputnik, которые ранее ввел Евросоюз, говорится в заявлении Федерального совета... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:41

2022-03-25T17:41

2022-03-25T18:17

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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцария не будет применять запретительные меры в отношении Russia Today и Sputnik, которые ранее ввел Евросоюз, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны."Федеральный совет принял решение не применять меру ЕС от 1 марта о приостановке трансляции контента некоторых российских СМИ, а именно Sputnik и Russia Today", - говорится в заявлении.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta * отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220318/rt-1778856219.html

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швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, швейцария