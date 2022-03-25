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Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik - РИА Новости, 25.03.2022
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Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik
Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik - РИА Новости, 25.03.2022
Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik
Швейцария не будет применять запретительные меры в отношении Russia Today и Sputnik, которые ранее ввел Евросоюз, говорится в заявлении Федерального совета... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:41
2022-03-25T18:17
в мире
россия
евросоюз
швейцария
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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцария не будет применять запретительные меры в отношении Russia Today и Sputnik, которые ранее ввел Евросоюз, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны."Федеральный совет принял решение не применять меру ЕС от 1 марта о приостановке трансляции контента некоторых российских СМИ, а именно Sputnik и Russia Today", - говорится в заявлении.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta * отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, евросоюз, швейцария
17:41 25.03.2022 (обновлено: 18:17 25.03.2022)
 
Швейцария не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik

Правительство Швейцарии не будет вводить запретительные меры в отношении RT и Sputnik

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцария не будет применять запретительные меры в отношении Russia Today и Sputnik, которые ранее ввел Евросоюз, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.
"Федеральный совет принял решение не применять меру ЕС от 1 марта о приостановке трансляции контента некоторых российских СМИ, а именно Sputnik и Russia Today", - говорится в заявлении.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta * отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Осло - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:56Медиавойны
Норвегия заявила, что решение Евросоюза по RT и Sputnik вызывает вопросы
 
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