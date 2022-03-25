https://ria.ru/20220325/rouling-1780091944.html

Путин рассказал, почему на Западе "отменили" Джоан Роулинг

Путин рассказал, почему на Западе "отменили" Джоан Роулинг - РИА Новости, 25.03.2022

Путин рассказал, почему на Западе "отменили" Джоан Роулинг

На Западе отменили не так давно детскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, сказал Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:52

2022-03-25T15:52

2022-03-25T15:53

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новости культуры

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На Западе отменили не так давно детскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, сказал Владимир Путин."Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод", - сказал Путин.Президент добавил, что на сегодняшний день также пытаются отменить "целую тысячелетнюю страну" и народ.

https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, культура, джоан роулинг (джоан мюррэй), новости культуры