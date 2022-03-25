https://ria.ru/20220325/rouling-1780091944.html
Путин рассказал, почему на Западе "отменили" Джоан Роулинг
Путин рассказал, почему на Западе "отменили" Джоан Роулинг - РИА Новости, 25.03.2022
Путин рассказал, почему на Западе "отменили" Джоан Роулинг
На Западе отменили не так давно детскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, сказал Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:52
2022-03-25T15:52
2022-03-25T15:53
культура
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джоан роулинг (джоан мюррэй)
новости культуры
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На Западе отменили не так давно детскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, сказал Владимир Путин."Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод", - сказал Путин.Президент добавил, что на сегодняшний день также пытаются отменить "целую тысячелетнюю страну" и народ.
https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, культура, джоан роулинг (джоан мюррэй), новости культуры
15:52 25.03.2022 (обновлено: 15:53 25.03.2022)
Путин рассказал, почему на Западе "отменили" Джоан Роулинг
Путин: на Западе отменили Джоан Роулинг из-за не угодности поклонникам гендерных свобод