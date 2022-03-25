https://ria.ru/20220325/rossiya-1780045283.html

В Кремле опровергли слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб

В Кремле опровергли слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб - РИА Новости, 25.03.2022

В Кремле опровергли слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб

Россия никогда не нарушала международных конвенций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:10

2022-03-25T13:10

2022-03-25T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия никогда не нарушала международных конвенций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы использовала фосфорные бомбы."Россия никогда не нарушала международных конвенций, по деталям все-таки рекомендуем обращаться в Министерство обороны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220228/fosfor-1775577280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский