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В Кремле опровергли слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб
В Кремле опровергли слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле опровергли слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб
Россия никогда не нарушала международных конвенций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:10
2022-03-25T13:10
2022-03-25T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия никогда не нарушала международных конвенций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы использовала фосфорные бомбы."Россия никогда не нарушала международных конвенций, по деталям все-таки рекомендуем обращаться в Министерство обороны", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
В Кремле опровергли слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия никогда не нарушала международных конвенций