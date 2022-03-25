https://ria.ru/20220325/rossiya-1780022954.html

В Бразилии выступили против исключения России из международных организаций

В Бразилии выступили против исключения России из международных организаций - РИА Новости, 25.03.2022

В Бразилии выступили против исключения России из международных организаций

Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса высказался против инициатив, направленных на прекращение или приостановку членства России в международных... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:47

2022-03-25T11:47

2022-03-25T11:49

в мире

бразилия

карлос франса

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса высказался против инициатив, направленных на прекращение или приостановку членства России в международных организациях, выступая в сенате страны на обсуждении последствий ситуации на Украине для Бразилии и мира."Мы видим растущее количество инициатив в разных международных организациях, включая организации технического характера, о прекращении или приостановке членства России. Бразилия явно была против этих инициатив в соответствии со своими традиционными принципами в поддержку мультилатерализма и международного права", - приводит слова министра портал R7.По словам политика, сейчас главная задача - обеспечить полноценную работу "Большой двадцатки", ВТО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. "А чтобы они полностью функционировали, они должны включать все страны, в том числе и Россию", - считает Карлос Франса. Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html

https://ria.ru/20220324/vashington-1779747410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бразилия, карлос франса, россия, санкции в отношении россии