https://ria.ru/20220325/rossiya-1780011542.html

Медведев рассказал, как отличить отъезд из России от предательства

Медведев рассказал, как отличить отъезд из России от предательства - РИА Новости, 25.03.2022

Медведев рассказал, как отличить отъезд из России от предательства

Покидать страну или нет - это личное дело каждого россиянина, тем более, что значительная часть уехавших из России с началом спецоперации на Украине наверняка... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:04

2022-03-25T11:04

2022-03-25T12:04

общество

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Покидать страну или нет - это личное дело каждого россиянина, тем более, что значительная часть уехавших из России с началом спецоперации на Украине наверняка вернется обратно, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своей стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT."Каждый человек кузнец своего счастья. Приняли решение – это их право. Кто-то уехал на время, как я понимаю. Просто, думая о каких-либо последствиях для себя, может кто-то уехал навсегда. Это их личное решение. Я даже не буду и осуждать их, и комментировать это никак", - сказал Медведев в ответ на вопрос, что он может сказать тем, кто принял решение уехать из России после начала спецоперации на Украине.На вопрос, билет ли это в один конец, зампред Совбеза затруднился ответить: "откуда я знаю?" При этом для Медведева очевидно, что "какая-то значительная часть людей вернется". "Потому что в любом случае специальная операция, она всё равно так или иначе влияет на психологическое состояние людей, люди думают об этом. Наверное, это тоже так или иначе на кого-то повлияло. Но не более того", - заметил зампред Совбеза.Он отказался давать морально-нравственную оценку действиям тех, кто уехал из страны, объяснив это тем, что не знает "побудительных мотивов каждого из них, они могут быть разными"."Как принято говорить, не судите, да не судимы будете. Хотят - пусть возвращаются. Тот, кто не вернется, ещё раз говорю, скорее всего, это будет его личный выбор, а некоторых и жалеть не надо", - заметил Медведев.При этом, по его словам, "есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми, кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции, более того, ещё и становится на позицию другой стороны". По его словам, в обычной ситуации критика решений власти, в том числе и верховной власти, –" совершенно нормальное дело", но это не относится к текущей ситуации. Медведев отметил, что в противном случае можно "скатиться на позицию большевиков", которые в период Первой мировой войны "желали своему отечеству поражения"."А это не просто аморальная вещь, это предательство. И вот эти люди, они себя поставили в такое положение. И, вне всякого сомнения, эти люди стали нерукопожатными. Но таких людей немного. Они есть тоже. Но тем не менее, это не относится к тем, кто просто по каким-то причинам уехал – ну это, ещё раз говорю, это личное дело. Поэтому нужно отличать просто отъезд, какими бы это причинами ни объяснялось, от предательства. Это разные вещи", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220314/otvestvennost-1778128561.html

https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html

https://ria.ru/20220323/kultura-1779611368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев: "Покидать страну или нет – это личное дело каждого россиянина" Покидать страну или нет - это личное дело каждого россиянина, тем более, что значительная часть уехавших из России с началом спецоперации на Украине наверняка вернется обратно, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своей стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT. "Каждый человек кузнец своего счастья. Приняли решение – это их право. Кто-то уехал на время, как я понимаю. Просто, думая о каких-либо последствиях для себя, может кто-то уехал навсегда. Это их личное решение. Я даже не буду и осуждать их, и комментировать это никак", - сказал Медведев в ответ на вопрос, что он может сказать тем, кто принял решение уехать из России после начала спецоперации на Украине. 2022-03-25T11:04 true PT4M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии