https://ria.ru/20220325/rezervy-1780008717.html

Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны

Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны - РИА Новости, 25.03.2022

Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны

Россия в ответ на заморозку Западом части своих резервов применила фактически зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, говорится... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:51

2022-03-25T10:51

2022-03-25T11:48

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия в ответ на заморозку Западом части своих резервов применила фактически зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, говорится в сообщении ЦБ.Регулятор напомнил, что власти в ответ на западные санкции уже запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.По данным ЦБ, международные резервы на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные о доле валют регулятор раскрывает с паузой в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%.По оценке министра финансов Антона Силуанова, в результате новых раундов санкций из-за Украины Запад заблокировал примерно половину золотовалютных резервов на сумму около 300 миллиардов долларов. По словам Владимира Путина, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, на его финансирование направят около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html

https://ria.ru/20220325/bunty-1779972674.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика