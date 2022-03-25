https://ria.ru/20220325/rastrata-1779980897.html
Новосибирский экс-замминистра транспорта пойдет под суд за растрату
Новосибирский экс-замминистра транспорта пойдет под суд за растрату - РИА Новости, 25.03.2022
Новосибирский экс-замминистра транспорта пойдет под суд за растрату
Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего замминистра транспорта Новосибирской... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T06:35
2022-03-25T06:35
2022-03-25T06:35
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НОВОСИБИРСК, 25 мар — РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого и экс-начальника теруправления автодорог Михаила Чуманова, сообщает ведомство в пятницу.Ставицкий обвиняется в организации растраты в особо крупном размере, а бывший начальник Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) Чуманов в растрате в особо крупном размере, мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток в значительном и особо крупном размерах.По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в июле-ноябре 2020 года Чуманов за общее покровительство получил от представителей компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог, взятки в виде денег и асфальтирования придомового участка своих родственников на сумму свыше 5 миллионов рублей.Также следствие считает, что в сентябре 2020 года начальник ТУАД взял у представителя одной из коммерческих организаций 100 тысяч рублей, пообещав выделение в 2021 году федеральных средств на реконструкцию автодороги, которой планировала заниматься компания, хотя в действительности не мог решить этот вопрос.По данным СК, с октября 2019 года по март 2021 года замминистра транспорта Ставицкий при участии Чуманова организовал хищение бюджетных денег: в 2018 году чиновник купил люксовый японский внедорожник, сдал его в аренду теруправлению автодорог, хотя пользовался им в служебных и личных целях сам, при этом техобслуживание и бензин оплачивался из бюджета региона. "В результате действий обвиняемых Новосибирской области причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей", — сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск
Новосибирский экс-замминистра транспорта пойдет под суд за растрату
Новосибирский экс-замминистра транспорта Ставицкий пойдет под суд за растрату
НОВОСИБИРСК, 25 мар — РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого и экс-начальника теруправления автодорог Михаила Чуманова, сообщает ведомство в пятницу.
"Утверждено обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Ставицкий обвиняется в организации растраты в особо крупном размере, а бывший начальник Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области
(ТУАД) Чуманов в растрате в особо крупном размере, мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток в значительном и особо крупном размерах.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
, в июле-ноябре 2020 года Чуманов за общее покровительство получил от представителей компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог, взятки в виде денег и асфальтирования придомового участка своих родственников на сумму свыше 5 миллионов рублей.
Также следствие считает, что в сентябре 2020 года начальник ТУАД взял у представителя одной из коммерческих организаций 100 тысяч рублей, пообещав выделение в 2021 году федеральных средств на реконструкцию автодороги, которой планировала заниматься компания, хотя в действительности не мог решить этот вопрос.
По данным СК, с октября 2019 года по март 2021 года замминистра транспорта Ставицкий при участии Чуманова организовал хищение бюджетных денег: в 2018 году чиновник купил люксовый японский внедорожник, сдал его в аренду теруправлению автодорог, хотя пользовался им в служебных и личных целях сам, при этом техобслуживание и бензин оплачивался из бюджета региона. "В результате действий обвиняемых Новосибирской области причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей", — сообщили в следственном управлении.